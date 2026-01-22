В пятницу в Латвии будет преимущественно облачно, воздух станет немного прохладнее, прогнозируют синоптики.

Местами ожидается небольшой снег, местами - прояснения.

Будет дуть умеренный восточный, юго-восточный ветер, в некоторых районах Курземе - с порывами до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью и днем составит -5...-10 градусов, местами на востоке страны будет холоднее - до -13 градусов.

В Риге в последний день рабочей недели не ожидается значительных осадков, ветер прогнозируется восточный, юго-восточный. Температура воздуха составит -6...-8 градусов.