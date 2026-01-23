Снежный и морозный январь – не повод отменять торжество. Тем паче, что основу для знатного пасакумса заложил Вилнис Кирсис, еще в бытность мэром столицы.

Лучший вид на реку

В прошлом году расклад для «Нового Единства» был не тот, Кирсис опустился в статусе до вице-мэра, но променад на улице Мукусалас таки открыл.

Все вроде как красиво, особенно с высоты птичьего полета. Однако стоять там в зимнюю вьюгу попросту невыносимо. Заснеженный и оледенелый объект, правда, успели сфоткать с дрона еще до циклона.

Надо полагать, сюда вскоре потянутся хипстеры, с ближайшего модного района Агенскалнс, который, наряду с Чиекуркалнсом, входит в самую сладкую парочку продвинутых исторических локаций. Вопрос только в том, как все эти люди преодолеют двойную в данном месте, у Национальной библиотеки, проезжую часть улицы Мукусалас. Ну, когда (и если) дойдут, точно смогут культурно выпивать, сидя на брусочках, уложенных на ступени. Досками, правда, оборудовали лишь немногие квадратные метры.

Такая у нас, уж извините, пилсетвиде – «городская среда, способствующая качеству жизни», как это обозначено в отчете о введении Долгосрочной стратегии развития Риги до 2030 года. К этому сроку количество жителей, удовлетворенных работой муниципалитета по обустройству своего микрорайона, должно достичь 75% – с 51% в 2025 году. А знаете ли, сколько было в «неправильном» 2012-м? 70,6%!

Кому в столице жить хорошо

Хотя многие обоснованно критикуют Старый город за то, что там теперь гуляют шумные компании и нет продуктовых магазинчиков в формате «у дома» – Вецрига уверенно выиграла опрос по качеству жизни. Довольны аж 80,5% тамошних жителей.

Правда, Ваш автор подозревает, что удовольствие от проживания на культурных слоях многих столетий, обосновывается еще и материальной составляющей – если уж вы купили жилье в Вецриге, то жизнь удалась. Теоретически, конечно, можно найти и обитателей нескольких советских многоквартирных домов, которые живут там же, со времен социализма.

Второе место с 79,3% качества заслуженно взял Межапарк. Тут кирпичных и панельных зданий уже немало, и по числу обитателей их можно сопоставить с собственниками денационализированных и вновь построенных особняков. Рядом чудесное озеро, пляж, лесопарк, а теперь еще несколько крупных супермаркетов. Живи и радуйся, тем паче, что Служба государственных доходов тоже в шаговой доступности.

Замыкает же призовую тройку с 76,1% довольных жильцов скромный райончик Биерини, расположенный за магистральной К.Улманя гатве, на границе с Марупским краем. Последнее обстоятельство характеризует его коттеджный характер, что способен позволить себе средний и высший имущественный слой.

Неудовлетворенные районы

Самым же недовольным жизнью микрорайоном, по данным опросов, является Даугавгрива. Со своими 48,5% это поистине уникальный массив, где довольных – менее половины, чего нет ни в одном другом месте Риги. Уж казалось бы – совсем рядом Болдерая, но там существенно больше удовлетворенных, 68,4%. Или портово-индустриальный, Вецмилгравис – 70,3%.

Ваш автор может лишь высказать субъективное мнение – на оценку приморского, лежащего среди живописных лесов и лугов, района Даугавгривы, могли повлиять внешние, социально-экономические, условия. Потому как – если тебе несколько месяцев задерживают пенсию, то и окрестные природные красоты не радуют.

Куда будут вкладываться

На самом деле, не все так беспросветно. Та же Даугавгрива по числу реализуемых инвестиционных проектов выглядит вполне убедительно – 29, это много, по сравнению с Вецмилгрависом (13), Межциемсом (14), Кенгарагсом (23).

Имеются, впрочем, и высокоактивные «спальные» районы. Иманта выступает с 44 проектами, Тейка с 39, Торнякалнс с 36.

Кстати, относительно последнего района читателям стоило бы поразмыслить. В последние годы былой постиндустриальный запущенный околоток преобразился. В первую очередь благодаря грандиозным стройкам Латвийского университета. Соответственно, постепенно перерождается и старый жилой фонд – как деревянное зодчество XIX-начало XX веков, так и кирпич и панель времен пятилеток.

Хотя, конечно, недавний взрыв газа в доме на Баускас мог нанести существенный удар по самодовольству жителей Торнякалнса.