В посёлке Берги Ропажского края планируется масштабная застройка, реализацию которой продвигает латвийская компания “Bergi Rich”. Её конечными бенефициарами являются граждане России Дмитрий Коржев и Дмитрий Троицкий, сообщает в воскресенье вечером программа “De facto”.

Проект предусматривает строительство торгового центра и нескольких жилых домов на земельном участке «Андрени».

В самоуправлении заявили, что узнали о проекте из отзывов жителей и в ходе общественного обсуждения. Между тем службы безопасности призывают оценить репутационные и риски для национальной безопасности, учитывая связь проекта с российским капиталом.

Как выяснила программа “De facto”, владельцы “Bergi Rich” появились в Латвии после покупки земли на аукционе, однако с 2021 года компания принадлежит российским предпринимателям, чьи бизнес-интересы связаны с добывающей промышленностью и торговлей за рубежом.

Коржев и Троицкий много лет входят в списки самых богатых предпринимателей России. Капитал бывшие однокурсники накопили в 1990-е годы, создав производителя соков “Multon”, который затем продали корпорации Coca-Cola примерно за 500 миллионов долларов. Полученные средства они инвестировали в сеть супермаркетов “O’Key”, банковский сектор и торговлю автомобилями.

С 2012 года их компания “Rich Metals Group” занимается добычей золота и меди в Грузии, где в 2023 году оборот составил около 260 миллионов евро. Их бизнес также связан с месторождениями драгоценных металлов в Армении. В Грузии их деятельность вызвала скандал: для расширения добычи золота был взорван уникальный археологический памятник — пятитысячелетние шахты Сакдриси.

В 2022 году Украина предложила ввести против обоих предпринимателей санкции, считая их бизнес инструментом российского влияния в Грузии.

Как сообщает “De facto”, Служба военной разведки и безопасности не видит прямых рисков для системы обороны государства и её инфраструктуры в связи с участком «Андрени». Однако служба подчеркнула, что решения самоуправления Ропажского края относительно намерений SIA “Bergi Rich” следует оценивать с точки зрения репутационных рисков, в том числе на государственном уровне.

Служба государственной безопасности также обратила внимание на этот случай и призывает самоуправления критически оценивать сотрудничество с предпринимателями, которое может создавать риски для интересов национальной безопасности.