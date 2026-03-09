Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

С сегодняшнего дня в Риге - новые ограничения скорости до 30 км ч 1 1177

Наша Латвия
Дата публикации: 09.03.2026
LETA
Изображение к статье: С сегодняшнего дня в Риге - новые ограничения скорости до 30 км ч
ФОТО: LETA

С сегодняшнего дня в нескольких районах Риги - на Кипсале, в Иманте, Зиепниеккалнсе и Шкиротаве - на отдельных улицах и их участках вводятся новые ограничения скорости движения до 30 км в час, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Ограничения на этих участках необходимы для повышения безопасности дорожного движения и обеспечения скорости движения в соответствии с имеющейся уличной инфраструктурой.

По всей Кипсале планируется ввести зону ограничения скорости до 30 км в час, за исключением улиц, где уже установлены ограничения как в жилой зоне, то есть скорость движения здесь еще меньше. Такое решение принято с учетом узких улиц и интенсивного движения велосипедистов и пешеходов.

Также для повышения безопасности движения и обеспечения соответствующей инфраструктуре скорости движения снижена максимально разрешенная скорость на участке улицы Раюмсила между улицами Крустпилс и Дзиркалю, где отсутствуют тротуары.

Для того чтобы способствовать более безопасной организации движения и обеспечить соответствующую инфраструктуре скорость перед пешеходными переходами и вблизи парка, до 30 км в час снижена разрешенная скорость движения на участке улицы Эбельмуйжас между улицами Валдекю и Ливциема.

Кроме того, возле пешеходных переходов введены ограничения на стоянку транспортных средств, чтобы улучшить видимость и способствовать более безопасному движению на соответствующем участке улицы.

Ограничение скорости также будет введено в Иманте - на участке улицы Сканду от Курземского проспекта, 3B до ул. Сканду, 14.

×
Читайте нас также:
#инфраструктура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
1
1
1
0
0
4

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео