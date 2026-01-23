Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Новая и мощная волна мороза идет на Латвию - синоптики предупредили жителей 0 11976

Наша Латвия
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Новая и мощная волна мороза идет на Латвию - синоптики предупредили жителей
ФОТО: LETA

Уже вечером в пятницу и в субботу воздух в Латвии станет заметно холоднее, предупреждают синоптики.

Ожидается небольшая и переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. Будет дуть слабый до умеренного восточный, юго-восточный ветер.

Температура воздуха в ночь на субботу в большей части страны опустится ниже −10 градусов, а местами на востоке может достигать −20 градусов. Максимальная дневная температура ожидается от −6 градусов на побережье Северной Курземе до −13 градусов в отдельных районах Латгалии и Видземе.

В Риге возможен небольшой снег, днем выглянет солнце. Будет дуть слабый до умеренного восточный, юго-восточный ветер. Температура воздуха будет колебаться около −10 градусов.

Читайте нас также:
#Рига #погода #ветер #Латвия #снег #холод #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
22
3
4
6
1
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Военный музей представил базу данных латышей, участвовавших в мировых войнах
Изображение к статье: Наследие ЦК и Совмина - начат сбор подписей за отказ от автобазы Сейма
Изображение к статье: В прошлом году в Латвии зарегистрирован 201 лесной пожар
Изображение к статье: Латвия отстает от среднего уровня стран ОЭСР по большинству показателей здравоохранения

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года
Люблю!
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире
Изображение к статье: Молодые решили забить на родителей. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Экс-канцлер Шрёдер выступил за нормализацию отношений с РФ
В мире
Изображение к статье: Латвийские власти напомнили Трампу о потерях Латвии в Афганистане и Ираке
Политика
1
Изображение к статье: «Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года
Люблю!
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео