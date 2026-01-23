Уже вечером в пятницу и в субботу воздух в Латвии станет заметно холоднее, предупреждают синоптики.

Ожидается небольшая и переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. Будет дуть слабый до умеренного восточный, юго-восточный ветер.

Температура воздуха в ночь на субботу в большей части страны опустится ниже −10 градусов, а местами на востоке может достигать −20 градусов. Максимальная дневная температура ожидается от −6 градусов на побережье Северной Курземе до −13 градусов в отдельных районах Латгалии и Видземе.

В Риге возможен небольшой снег, днем выглянет солнце. Будет дуть слабый до умеренного восточный, юго-восточный ветер. Температура воздуха будет колебаться около −10 градусов.