Погода с сюрпризами: на следующей неделе возможен опасный гололёд 1 1342

Наша Латвия
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Погода с сюрпризами: на следующей неделе возможен опасный гололёд
ФОТО: LETA

На следующей неделе погодные условия в Латвии будут определяться циклонами, поэтому временами ожидаются снегопады, а также возможен гололёд — дождь, переходящий в лёд, свидетельствуют последние прогнозы погоды, пишет ЛЕТА.

В субботу, 24 января, будет много облаков, местами небольшой снег. В воскресенье ожидается преимущественно солнечная погода, мороз усилится — в некоторых местах, особенно на востоке страны, утром температура опустится ниже -20 градусов.

Ожидается, что в понедельник небо затянет облаками, во многих районах пойдёт снег, а температура воздуха днём повысится до -4..-10 градусов.

Как в эти выходные, так и в начале следующей недели будет дуть слабый восточный ветер.

На следующей неделе с юга приблизится более тёплый воздух, при этом температура в облачном слое повысится быстрее, чем у поверхности земли, поэтому возможен ледяной дождь, особенно в южной части страны. Одновременно в Скандинавии, Финляндии и северной части России сохранится морозная погода; в Латвии возможен переход ветра на северное направление и кратковременное понижение температуры.

Количество осадков в рабочие дни следующей недели в Латвии может достичь 10–15 миллиметров, что соответствует примерно десяти сантиметрам свежевыпавшего снега.

Согласно последним данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, отклонение средней температуры воздуха от нормы в Европе на следующей неделе ожидается от -10 градусов в отдельных районах Норвегии до +6..+9 градусов в отдельных районах Балкан, Румынии, Молдовы и Украины. Латвия окажется на границе между холодным и тёплым воздухом.

#климат #погода #Латвия #Европа #гололед #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(1)
  • ПП
    Просто Прохожий
    23-го января

    Глобальное потепление однако ))

    7
    2

