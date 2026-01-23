Baltijas balss logotype
В течение дня температура воздуха не повысится 0 131

Наша Латвия
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В течение дня температура воздуха не повысится
ФОТО: LETA

В пятницу температура воздуха в Латвии останется такой же, как ночью, и не превысит -3..-8 градусов, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Небо будет затянуто облаками, местами выглянет солнце и пройдет небольшой снег.

Будет дуть умеренный восточный ветер, в Курземе с порывами до 12 метров в секунду.

В Риге рабочая неделя завершится преимущественно облачной погодой, существенных осадков не ожидается. При слабом восточном ветре температура воздуха составит -5 градусов.

Погодные условия определяются юго-западной окраиной антициклона. Атмосферное давление на уровне моря — от 1018 гектопаскалей на юге Курземе до 1024 гектопаскалей в Алуксненском крае.

Читайте нас также:
#Рига #погода #ветер #Латвия #снег #прогноз #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

