Во второй половине этой недели в Латвии станет теплее и пойдет снег, но в воскресенье снова начнётся понижение температуры воздуха, и следующая неделя, как прогнозируют синоптики, будет холодной, пишет ЛЕТА.

В ночь на четверг, 5 февраля, местами на востоке страны столбик термометра снова опустится до -24 градусов. Днём небо с юга затянут облака, в ряде районов ожидается небольшой снег, температура воздуха поднимется до -7..-12 градусов.

В пятницу и субботу воздух прогреется до -3..-8 градусов, в большинстве регионов будет идти снег, ветер будет дуть слабый с востока. Ожидается, что больше всего осадков выпадет в Латгале, где снежный покров может увеличиться на десять сантиметров.

Согласно текущим прогнозам, утром в воскресенье температура воздуха на большей части страны понизится до -13..-18 градусов, а в первой половине следующей недели в ряде регионов Латвии — особенно в восточных краях — снова возможны морозы до -20..-25 градусов.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, следующая неделя в Латвии будет на шесть–семь градусов холоднее нормы, тогда как в конце февраля и марте температура может вернуться к норме, то есть к среднему показателю за период 1991–2020 годов.

Этот месяц может стать самым холодным февралем с 2018 или даже 2012 года, а зима в целом — самой холодной за последние 13 или 15 лет.

Ранее сообщалось, что в Латвии завершился самый холодный январь с 2010 года и второй по холоду — после рекордно морозного января 1987 года. Тем не менее, январь этого года стал лишь 15-м по холоду с начала наблюдений, ведущихся уже 102 года.