«О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии 12 3914

Наша Латвия
Дата публикации: 04.02.2026
соцсети
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии

Пользовательница Фейсбук Зане Блумберга-Буткевича на своей странице в соцсети опубликовала мнение о существующей в Латвии "официальной" русофобии.

"О русофобии. О разрешённой ненависти в латышском народе. Грустно.

Недавно мне одна женщина бросила мне упрёк: «Ты латышка — как ты можешь петь по-русски?»

И дело дошло до такой стадии: «Русский остаётся русским.»

Я редко блокирую людей, но со временем приходит ясное понимание — не со всеми нам по пути в жизни. Национальность для меня не определяющий фактор. Отношение — вот что важно.

Я довольно хорошо чувствую, когда я как личность не нравлюсь. И меня всегда немного забавляют люди, которые мазохистски продолжают за мной следить. Уважайте себя. Уходите.

И я очень ясно вижу, как для некоторых людей разрешённая ненависть к русским — словно нарывающий гнойник: болезненный, но подпитываемый. И политически разрешённый. Грустно.

Человек не начинается с национальности. В каждом человеке есть образ Божий — в каждом, независимо от национальности. Только ненависть искажает этот образ.

Как сказал Рудольф Блауманис: «Совесть — самый суровый судья».

И слова всегда раскрывают, откуда они идут. И я не готова подпевать этой песне.

Интеллигентность начинается там, где Александру Пушкину не нужно надевать мешок на голову, и где мы не высмеиваем собственных участников Праздника песни и танца.

Там, где можно одновременно сказать, что Пётр Ильич Чайковский — гений, а Раймонд Паулс — наша национальная ценность, и понять, что одно другому не мешает.

Культура — не война. Язык — не оружие, пока его не делают таковым из страха.

На каком языке я буду петь — это мой выбор. Мне важны слова. Потому что, как написано в древней Книге: в начале было Слово.

И политические игры не изменят моего мнения, веру тоже нет.

Как писал Фёдор Достоевский: «Свобода — не в том, чтобы сдерживать себя, а в том, чтобы владеть собой.»

(Brīvība nav sevis ierobežošanā, bet sevis pārvaldīšanā.)", - написала Зане Блумберга .

Есть те, кто поддержали ее в комментариях.

"Правильно говорите. Я тоже на вашей стороне. Все мои друзья были русскими, и они были отзывчивыми и сердечными людьми. Мы дружим и по сей день. А год назад я случайно познакомился с Маргаритой и Сергеем, потому что разместила объявление, что ищу машину, чтобы отвезти вещи в деревню. Они откликнулись. И знаете, теперь, когда едут в ту сторону, никогда не забывают позвонить мне и спросить, не нужно ли мне что-нибудь отвезти или не планирую ли я поездку в ту сторону. Такие искренние люди – русские. В то же время, мой сосед, у которого есть собственность недалеко от моей, никогда не может и не хочет мне ничем помочь. Это латыш. Хотя это сложный вопрос. Потому что у власти у нас латыши, но помогают ли они своему народу? Это вопрос. Многим знакомым и даже родственникам не нравится, что я говорю по-русски, но разве знать и уметь говорить на языках – это плохо? Русский язык и Пушкин. Сейчас в школе уже не учат, кто он такой, но от этого он не стал хуже. Учитесь и говорите на этом языке, потому что иначе многое потеряете. У нас и так многое отняли. А что еще будет?", - написала в комментариях Анита.

#образование #язык #культура #русофобия #толерантность
Оставить комментарий

(12)
  • VA
    Vairis Arlauskas
    4-го февраля

    К харошим русским-нормалс.Просто тежело,кагда ты спакойный,а они громкие,крикливые-ураган эмоций.Сразу гаварю-не все.Но мне в оснавном такие встречал.

    1
    21
  • ТТ
    Тим Тим
    Vairis Arlauskas
    4-го февраля

    Вот где твоя нац. сузщность и проявилась-хорошие и плохие русские, а хорошие, это кто, тот, кто дует вам в ж... пу, пытаясь сойти за своего и крячащий РФ враг,а плохие, это которые пытаются сохранитт свою культуру и сохранить свой язык?!

    23
    2
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    Vairis Arlauskas
    4-го февраля

    А вас то кто уважает!?!?;? Не задавался вопросом))))))))))))))))))) Это комплекс маленьких наций...

    0
    0
  • lo gos
    lo gos
    4-го февраля

    Нацизм для такого маленького, бедного стада аборигенов равнозначен самоубийству.

    35
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    4-го февраля

    ..... «Совесть — самый суровый судья»......

    Это бред! Человек рождается без стыда и совести. Стыд и совесть прививают ему в социуме, это и есть клетка. Надо искоренить эти недостатки в себе, потому как только человек не имея ни стыда, ни совести живёт хорошо. Разве мы не хотим этого? Поэтому искореняйте в себе, эти постулаты и живите счастливо.

    10
    24
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    Бесс Толковый
    4-го февраля

    )))))))))))))) едь на ххохляндию. Там все твои!!!))))))))))))))

    0
    0
  • БТ
    Бесс Толковый
    Бесс Толковый
    5-го февраля

    Илюха, я что ты от жизни хочешь? Правильно, как и все. Жить как можно дольше и жрать как можно слаще! Но этому препятствует, некая совесть. Ну и слушай её и живи дураком! Причём , где жить , здесь разницы нет.

    0
    0
  • A
    Aleks
    4-го февраля

    Понятно,что страной управляют 0,1 % моральных уродов от Эпштейна,которые и регулируют процесс,а хороших людей в разных национальностях хватает и плохих тоже... Но не все могут думать и понимать,веря эпштейновцам и перенося всю их злость на русских,чтобы отвлечь от себя,но не получится....Все таки верю в лучшее ...😎

    41
    3
  • Пп
    Прожектор перестройки
    4-го февраля

    Жаль, что таких как Зане- единицы... В основном, конечно, всё наоборот.

    46
    1
  • АП
    Александр Прохожий
    4-го февраля

    Как и в любой национальности, есть адекватные люди( но их, к сожалению меньше), а есть остальные-"недалёкие ", которые знают, что не правы, но всё равно действуют в угоду ПАСТУХАМ, которые их держат за баранов! "В семье не без урода!" Хорошая поговорка, которая в точности описывает тех" недалёких"!

    39
    1
  • З
    Злой
    4-го февраля

    Ещё раз повторю, латышу руку помощи больше никогда не протяну и от латыша, буду погибать, помощи не приму, это я принял на всю свою оставшеюся жизнь.

    17
    17
  • Е
    Ехидный
    4-го февраля

    не у всех титульных мозги отбиты !!!но таких , к сожалению , очень мало !!!!

    71
    1
Читать все комментарии

