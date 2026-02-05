Из-за продолжительного восточного ветра уровень воды в Балтийском море на этой неделе опустился до одного из самых низких значений за всю историю наблюдений, свидетельствуют измерения, пишет ЛЕТА.

На Аландских островах зафиксирован отступ воды на 72 сантиметра ниже среднего уровня моря, что стало новым рекордом с начала наблюдений в 1924 году.

У латвийского побережья уровень воды в море понизился примерно на 65 сантиметров ниже нулевой отметки по Латвийской системе высот, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ).

В Лиепае и Вентспилсе уровень воды в море приблизился к самым низким отметкам за всю историю наблюдений. В Лиепае ещё на несколько сантиметров ниже уровень был в 1937 году, а в Вентспилсе — в 1978 году.

В Рижском заливе в конце января 2010 и 2014 годов уровень воды был на 10–20 сантиметров ниже, чем на этой неделе, а самый низкий уровень за всю историю наблюдений в заливе был зафиксирован в 1959 году.

В ближайшие дни, при сохранении умеренного восточного ветра, уровень воды в море может опуститься ещё на несколько сантиметров.

Низкий уровень воды благоприятен для «здоровья» Балтийского моря. Когда ветер сменится на западный, в Балтийское море поступит более чистая, солёная и насыщенная кислородом вода из Северного моря. Последний крупный приток такой воды произошёл в 2014 году.

Из-за низкого уровня воды в Рижском заливе и между эстонскими островами сохраняется предупреждение Эстонского экологического агентства о затруднённом судоходстве. Также действует предупреждение о низком уровне воды у побережья Финляндии.

Площадь льда в Балтийском море — самая большая с 2018 года, и ожидается, что в ближайшие недели ледовое покрытие станет самым широким с 2011 года.

Ранее сообщалось, что ледокол "Varma" впервые с 2018 года отправился ломать ледяное покрытие в Рижском заливе.