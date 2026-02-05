В четверг в Латвии будет преимущественно пасмурная погода, в течение дня в ряде районов ожидается небольшой снег, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Больше всего осадков выпадет в Латгале и Селии. Ветер будет слабым, восточного и юго-восточного направлений.

Температура воздуха повысится до -7..-12 градусов.

В Риге небо будет затянуто облаками, возможен небольшой снег. При слабом или умеренном восточном и юго-восточном ветре воздух прогреется до -8..-9 градусов.

В Западной, Центральной и Южной Европе находится область низкого давления, которая также влияет на погодные условия в Латвии. Атмосферное давление на уровне моря — от 1013 гектопаскалей в Южнокурземском крае до 1023 гектопаскалей в Алуксненском крае.