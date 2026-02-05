Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В четверг во многих районах ожидается небольшой снег 0 260

Наша Латвия
Дата публикации: 05.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В четверг во многих районах ожидается небольшой снег
ФОТО: LETA

В четверг в Латвии будет преимущественно пасмурная погода, в течение дня в ряде районов ожидается небольшой снег, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Больше всего осадков выпадет в Латгале и Селии. Ветер будет слабым, восточного и юго-восточного направлений.

Температура воздуха повысится до -7..-12 градусов.

В Риге небо будет затянуто облаками, возможен небольшой снег. При слабом или умеренном восточном и юго-восточном ветре воздух прогреется до -8..-9 градусов.

В Западной, Центральной и Южной Европе находится область низкого давления, которая также влияет на погодные условия в Латвии. Атмосферное давление на уровне моря — от 1013 гектопаскалей в Южнокурземском крае до 1023 гектопаскалей в Алуксненском крае.

Читайте нас также:
#погода #ветер #Латвия #снег #прогноз #температура #давление
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Станция возле «главной» больницы
Изображение к статье: В ближайшие ночи вернутся сильные морозы
Изображение к статье: «Верните деньги!» В Майори убрали ловушку — камеру фиксации красного сигнала. Вернут ли штрафы?
Изображение к статье: «Стоит уже много лет!» Жители возмущены брошенной машиной

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Посол США в Польше разругался со спикером сейма
В мире
Изображение к статье: Новый формат дружбы: как простые совместные дела сближают
Люблю!
Изображение к статье: Специи не спасут: какие хитрости помогают приготовить идеальный куриный бульон
Люблю!
Изображение к статье: «Вы разработали бракованный документ!»
Политика
Изображение к статье: Химический комплекс ExxonMobil в Хуэйчжоу /пров. Гуандун, Южный Китай/. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Она уверенно шагает по дороге славы. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Посол США в Польше разругался со спикером сейма
В мире
Изображение к статье: Новый формат дружбы: как простые совместные дела сближают
Люблю!
Изображение к статье: Специи не спасут: какие хитрости помогают приготовить идеальный куриный бульон
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео