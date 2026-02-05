Рижское самоуправление призывает жителей не проходить мимо человека, оказавшегося в беспомощном состоянии, а также жертвовать тёплую одежду людям, оставшимся без крова.

Жителей призывают жертвовать тёплую одежду для мужчин — брюки, верхнюю одежду, обувь, вязаные носки, перчатки, шапки и свитеры.

Также очень полезны тёплые одеяла. Они особенно необходимы Мобильной бригаде Рижского приюта, которая раздаёт одеяла людям, отказывающимся ночевать в приютах и выбирающим проживание в садовых домиках или подобных местах.

Власти города просят приносить чистую, не повреждённую и находящуюся в хорошем состоянии одежду — такую, которая всё ещё полностью пригодна для носки.

Пожертвования можно передать в Рижский приют на улице Латгалес, 208 и на улице Католю, 57 в любое время суток, позвонив в дверь и передав их дежурному.

В холодное время жителей призывают:

не употреблять алкоголь и другие одурманивающие вещества;

пользоваться услугами бесплатных столовых на улицах Зиепью, 13, Зандарта, 2A, К. Барона, 56 и 126;

одеваться в соответствии с погодными условиями и при необходимости получать тёплую одежду в приюте;

пользоваться возможностью бесплатного ночлега.

Если вы видите человека в беспомощном состоянии или знаете, что кто-то проживает в условиях, непригодных для жизни, сообщите в полицию, позвонив по номеру 112.