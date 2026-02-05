Baltijas balss logotype
Власти Риги просят горожан приносить и отдавать брюки, свитеры и другие теплые вещи 5 1899

Наша Латвия
Дата публикации: 05.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Власти Риги просят горожан приносить и отдавать брюки, свитеры и другие теплые вещи
ФОТО: LETA

Рижское самоуправление призывает жителей не проходить мимо человека, оказавшегося в беспомощном состоянии, а также жертвовать тёплую одежду людям, оставшимся без крова.

Жителей призывают жертвовать тёплую одежду для мужчин — брюки, верхнюю одежду, обувь, вязаные носки, перчатки, шапки и свитеры.

Также очень полезны тёплые одеяла. Они особенно необходимы Мобильной бригаде Рижского приюта, которая раздаёт одеяла людям, отказывающимся ночевать в приютах и выбирающим проживание в садовых домиках или подобных местах.

Власти города просят приносить чистую, не повреждённую и находящуюся в хорошем состоянии одежду — такую, которая всё ещё полностью пригодна для носки.

Пожертвования можно передать в Рижский приют на улице Латгалес, 208 и на улице Католю, 57 в любое время суток, позвонив в дверь и передав их дежурному.

В холодное время жителей призывают:

  • не употреблять алкоголь и другие одурманивающие вещества;

  • пользоваться услугами бесплатных столовых на улицах Зиепью, 13, Зандарта, 2A, К. Барона, 56 и 126;

  • одеваться в соответствии с погодными условиями и при необходимости получать тёплую одежду в приюте;

  • пользоваться возможностью бесплатного ночлега.

Если вы видите человека в беспомощном состоянии или знаете, что кто-то проживает в условиях, непригодных для жизни, сообщите в полицию, позвонив по номеру 112.

#благотворительность #гуманитарная помощь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(5)
  • Пп
    Прожектор перестройки
    6-го февраля

    Злому.....А причём здесь "закручивание гаек" и помощь нуждающимся, приюту?

    4
    1
  • З
    Злой
    5-го февраля

    С 2022 года полностью перестал учавствовать в благотворительности, хотя до закручивания гаек по отношению к моей национальности со стороны нашего правительства был ярый сторонник помочь людям, теперь всё, не дождётесь!

    16
    4
  • Д
    Добрый
    Злой
    6-го февраля

    Ты не злой,а мерзкий

    1
    1
  • Д
    Добрый
    Злой
    6-го февраля

    Твой жизненный принцип-насрать под дверью соседу и восторгаться этим

    1
    2
  • З
    Злой
    5-го февраля

    Ага, щас!

    10
    3
Читать все комментарии

