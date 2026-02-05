Baltijas balss logotype
Завтра синоптики обещают «жару» до - 3 0 1672

Наша Латвия
Дата публикации: 05.02.2026
LETA
Изображение к статье: Завтра синоптики обещают «жару» до - 3
ФОТО: LETA

Пятница будет одним из самых теплых дней в Латвии с начала этого года, но небо будет затянуто облаками, прогнозируют синоптики.

И ночью, и днем ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой снег, больше осадков будет в Латгале, где толщина снежного покрова увеличится на 2-5 сантиметров.

Будет дуть слабый или умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью не понизится, а днем составит -3...-8 градусов.

6 февраля в Риге будет преобладать облачное небо, возможен небольшой снег. Температура воздуха постепенно повысится до -4 градусов при слабом или умеренном восточном ветре.

#Рига #погода #Латвия #снег #температура
