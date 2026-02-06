Утром в пятницу большая часть автодорог в Латвии была покрыта снегом и обледенела, свидетельствуют обобщённые данные ГАО «Латвийские государственные дороги» (ЛГД), пишет ЛЕТА.

Худшая ситуация наблюдается в Латгале, где затруднено движение по всем основным дорогам. Много заснеженных и обледенелых участков также в западной части Курземе, в центральной и северной частях Видземе, а также в окрестностях Риги на левом берегу Даугавы. Самые благоприятные условия для движения – в Земгале.

Заснеженные участки очищаются и обрабатываются противогололёдными материалами. В пятницу утром в этих работах задействованы 133 единицы техники зимней службы, информируют в ЛГД.