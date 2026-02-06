В пятницу в Латвии ожидается преимущественно облачное небо, местами возможен небольшой снег, наиболее снежно будет в Латгале, пишет ЛЕТА.

Синоптики прогнозируют слабый восточный ветер, температура воздуха составит от -3 до -8 градусов.

В Риге ожидается преимущественно облачный день, без осадков. При слабом восточном ветре воздух прогреется до -4 градусов.

На погоду в Латвии оказывает влияние область низкого давления, расположенная в западной, центральной и южной частях Европы. Атмосферное давление на уровне моря составляет от 1006 гектопаскалей в Южнокурземском крае до 1013 гектопаскалей в Алуксненском крае.