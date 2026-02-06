Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В пятницу сохранится облачная погода 0 90

Наша Латвия
Дата публикации: 06.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В пятницу сохранится облачная погода
ФОТО: LETA

В пятницу в Латвии ожидается преимущественно облачное небо, местами возможен небольшой снег, наиболее снежно будет в Латгале, пишет ЛЕТА.

Синоптики прогнозируют слабый восточный ветер, температура воздуха составит от -3 до -8 градусов.

В Риге ожидается преимущественно облачный день, без осадков. При слабом восточном ветре воздух прогреется до -4 градусов.

На погоду в Латвии оказывает влияние область низкого давления, расположенная в западной, центральной и южной частях Европы. Атмосферное давление на уровне моря составляет от 1006 гектопаскалей в Южнокурземском крае до 1013 гектопаскалей в Алуксненском крае.

Читайте нас также:
#Рига #погода #ветер #Латвия #снег #прогноз #температура #давление
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Скандал в Музыкальной академии набирает обороты: поступило новое сообщение разоблачителя
Изображение к статье: В прудах Латвии существует риск удушья рыбы - эколог
Изображение к статье: Изменения в сети детских садов Риги больше всего затронут Вецмилгравис, Ильгюциемс и Кенгарагс
Изображение к статье: Станция возле «главной» больницы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В нашем доме прописался нежелательный сосед: как его выгнать? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный Эксклюзив!
Культура &
Изображение к статье: На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка. Иконка видео
ЧП и криминал
7
Изображение к статье: В Италии открыта Олимпиада: по числу спортсменов Латвия оказалась 15-й среди 93-х стран (ФОТО)
Спорт
Изображение к статье: Трамп отказался ото сна из-за ракет
В мире
Изображение к статье: Назван природный защитник печени при алкогольном повреждении
Техно
Изображение к статье: В нашем доме прописался нежелательный сосед: как его выгнать? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный Эксклюзив!
Культура &
Изображение к статье: На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка. Иконка видео
ЧП и криминал
7

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео