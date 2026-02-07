В воскресенье в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью с севера облачность будет постепенно уменьшаться, осадков не ожидается. Будет дуть слабый или умеренный северо-восточный, восточный ветер. Температура воздуха опустится до -11...-16 градусов, на Курземском побережье до -8...-11 градусов.

В Риге в течение ночи ожидается облачная погода без осадков, с середины ночи небо прояснится. Воздух остынет до -11...-13 градусов.

В воскресенье облачность будет небольшой, день пройдет без осадков. Сохранится слабый или умеренный северо-восточный ветер. Температура воздуха составит -6...-10 градусов, в Курземе -4...-6 градусов.

В Риге день будет сухим и преимущественно солнечным. Сохранится слабый северо-восточный, восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до -5...-7 градусов.