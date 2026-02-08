Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Синоптики обещают отличную погоду 0 2930

Наша Латвия
Дата публикации: 08.02.2026
LETA
Изображение к статье: Синоптики обещают отличную погоду

В воскресенье в Латвии ожидается умеренно холодная и преимущественно солнечная погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В воскресенье количество облаков на небе будет небольшим, и день пройдет без осадков. Сохранится слабый или умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит -6...-10 градусов, в Курземе -4...-6 градусов.

В Риге день будет сухим и преимущественно солнечным. Сохранится слабый северо-восточный, восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до -5...-7 градусов.

Читайте нас также:
#Рига #погода #ветер #Латвия #прогноз #солнце #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
1
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: На юге Латгале высота снежного покрова составляет до 46 сантиметров
Изображение к статье: На Латвию идет новая волна морозов - синоптики предупредили жителей
Изображение к статье: Собраны подписи в Рижскую думу против закрытия трёх детских садов
Изображение к статье: Начат сбор подписей за создание круглосуточной ветеринарной неотложки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Латвии предложили разрешить использование лука на охоте
Lifenews
Изображение к статье: Сотню лет назад стояла задача – найти аналоги немецким именам. Фото: historia.lv Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Крути педали! Брюссель приказал Риге пересаживаться на велосипеды Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Синоптики поделились прогнозом на понедельник
Наша Латвия
Изображение к статье: Страховка для многоквартирного дома в Риге: сколько стоит? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Можно ли срывать бирки с подушек и матрасов в США?
Дом и сад
Изображение к статье: В Латвии предложили разрешить использование лука на охоте
Lifenews
Изображение к статье: Сотню лет назад стояла задача – найти аналоги немецким именам. Фото: historia.lv Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Крути педали! Брюссель приказал Риге пересаживаться на велосипеды Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео