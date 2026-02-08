В воскресенье в Латвии ожидается умеренно холодная и преимущественно солнечная погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В воскресенье количество облаков на небе будет небольшим, и день пройдет без осадков. Сохранится слабый или умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит -6...-10 градусов, в Курземе -4...-6 градусов.

В Риге день будет сухим и преимущественно солнечным. Сохранится слабый северо-восточный, восточный ветер. Столбики термометров поднимутся до -5...-7 градусов.