Уже в ближайшее время во многих районах Латвии будет холоднее -20 градусов. В прибрежных и в районах у водоемов - где высокая влажность - мороз будет ощущаться особенно заметно.

В понедельник вечером и в ночь на вторник температура воздуха на большей части территории страны понизится до -17...-25 градусов, прогнозируют синоптики.

На западе и севере Латвии морозы будут слабее: местами на побережье температура не опустится ниже -10 градусов. В некоторых районах страны образуются туман и иней, во многих местах сохранится ясная погода.

С 20:00 понедельника до 11:00 вторника на большей части территории Латвии будет действовать распространенное Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии желтое предупреждение о сильных морозах, а на юге страны с 23:00 до 9:00 - оранжевое предупреждение.

Во вторник облаков станет больше и местами пройдет небольшой снег, воздух прогреется до -4...-10 градусов.

В ближайшие сутки прогнозируется слабый южный ветер.

В Риге во вторник будет пасмурно, без осадков. Ночью воздух остынет до -17 градусов, местами в пригороде - до -22 градусов. Днем температура поднимется до -9 градусов.