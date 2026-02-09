В понедельник в большей части Латвии ожидается солнечная погода, прогнозируют синоптики.

Существенных осадков не ожидается. Туман рассеется, местами сохранится изморозь.

Будет преобладать слабый юго-западный ветер. Температура воздуха повысится до −4…−10 градусов.

В Риге осадки не ожидаются, будет светить солнце, подует слабый южный и юго-западный ветер, а столбик термометра поднимется до −7…−8 градусов.

Погодные условия определяет антициклон. Атмосферное давление на уровне моря составит 1021–1024 гектопаскаля.