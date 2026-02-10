Во вторник местами в Латвии — главным образом в северо-западной части страны — ожидается небольшой снег, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Небо будет затянуто облаками, местами прояснится. В отдельных районах сохранится иней. Будет дуть слабый южный ветер.

Температура воздуха в большинстве районов страны повысится до -5..-10 градусов.

В Риге существенных осадков не ожидается, будет дуть слабый южный ветер, а температура воздуха поднимется до -9 градусов.

Атмосферное давление понижается, утром оно составляет 1010–1015 гектопаскалей на уровне моря.

Температура воздуха в Латвии от -6 до -29 градусов

Во вторник в 5 утра температура воздуха в стране колебалась от -6,4 градуса на Колке и -8,4 градуса в Вентспилсе до -24,7 градуса в Мадоне и -29 градусов на метеостанции в Даугавпилсе, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Метеостанция в Даугавпилсе находится на востоке города, у водохранилища Ругелю; в других районах города и его окрестностях воздух в среднем теплее, местами мороз меньше на десять градусов.

Согласно информации компании "Latvijas Valsts ceļi", самая низкая температура воздуха к пяти утра была -25..-27 градусов местами в Латгале, а также в окрестностях Добеле, Плявиняс и Гулбене.

Согласно правилам Кабинета министров, дети в возрасте до 12 лет могут не посещать учебные заведения, если температура воздуха опускается ниже -20 градусов, а ученики с 13 лет — если температура достигает как минимум -25 градусов.

На западе страны небо затянуто облаками, облачность распространяется и на центральную часть Латвии. Местами наблюдаются небольшой снег, туман и иней.

Дует слабый южный ветер. Качество воздуха в основном среднее.

В Риге ранним утром преобладало ясное небо, но с запада его закрывают облака, дует южный ветер со скоростью 2–4 метра в секунду. В 5 утра температура воздуха составляла -17 градусов в центре города и -20 градусов в аэропорту.

Максимальная температура воздуха в понедельник по данным сети наблюдений ЛЦОСГМ составила от -4,1 градуса на Колке до -17,2 градуса в Добеле.

Самая высокая температура воздуха в Европе 9 февраля была +22..+24 градуса на юго-востоке Испании и на Кипре. Самая низкая температура ночью на вторник — -30 градусов на севере Финляндии и в России.