Во второй половине этой недели в Латгале снежный покров может увеличиться на 20 сантиметров, во многих местах превысив глубину в полметра, свидетельствуют последние прогнозы погоды, пишет ЛЕТА.

В середине недели во многих районах Латвии ожидается небольшой снег, интенсивнее всего он будет в Латгале и Селии, где высота снежного покрова местами увеличится на 7–10 сантиметров. Более обильные осадки и метель возможны в пятницу и в ночь на субботу, наибольшее количество осадков прогнозируется в южной и восточной частях страны. В отдельных районах на юге, преимущественно юго-востоке, кратковременно возможен также ледяной дождь.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), в настоящее время большую часть территории страны покрывает снежный слой толщиной 10–25 сантиметров, в Латгале снега больше — в среднем 30–40 сантиметров, в Дагде он достигает 45 сантиметров.

Если прогнозы осадков сбудутся, к концу недели высота снежного покрова на большей части территории Латвии может превысить 30 сантиметров, а во многих местах Латгале — достичь 50–65 сантиметров.

Большое количество осадков ожидается также в бассейне Даугавы в Беларуси и России, где глубина снега уже сейчас составляет 40–50 сантиметров, поэтому этой весной на Даугаве возможен самый крупный паводок за последние годы.

Согласно текущему прогнозу «Global Forecast System», в ближайшие сутки морозы в Латвии ослабеют, но в начале следующей недели температура воздуха местами вновь может опуститься до -25 градусов.

По состоянию на 8:00 10 февраля температура воздуха в сети наблюдений ЛЦОСГМ колебалась от -6 градусов на Колке до -30 градусов на метеостанции в Даугавпилсе.