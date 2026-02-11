В среду в Латвии ожидается преимущественно пасмурная погода, в течение дня в большинстве районов прогнозируется небольшой снег, сообщают синоптики, пишет ЛЕТА.

Больше всего снега ожидается вечером на юге страны. Ветер будет слабым, восточного и юго-восточного направлений.

Максимальная температура воздуха составит от -4 до -9 градусов, местами на юге страны столбик термометра поднимется до -1 градуса.

В Риге будет облачно, в основном снег ожидается ближе к вечеру. Будет дуть слабый юго-восточный ветер, который сменится восточным. Температура воздуха повысится до -5 градусов.

С запада усилится влияние циклона. Атмосферное давление на уровне моря составит 996–1000 гектопаскалей.