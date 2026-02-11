В пятницу и в ночь на субботу в Латвии ожидается сильная метель, свидетельствуют последние прогнозы синоптиков, пишет ЛЕТА.

Вечером в среду и в ночь на четверг в Селии и Латгале будет продолжительно идти снег, но в течение дня в четверг существенных осадков в Латвии не ожидается. В южной части Латгале температура воздуха повысится до нуля.

В пятницу, с усилением восточного и северо-восточного ветра, будет мести. С юго-запада Латвию пересечёт обширная зона осадков, небольшой снегопад перейдёт в сильную метель, к субботе в большинстве районов может выпасть 10–20 сантиметров снега. Местами — в основном на юго-востоке Латвии — ожидаются также дождь и гололёд.

Ожидается, что в пятницу порывы ветра усилятся до 10–15 метров в секунду, на побережье Курземе у Рижского залива — до 20 метров в секунду. Начиная с пятницы, отдельные сельские дороги из-за метели могут стать непроходимыми. В субботу ветер ослабеет.

Скорее всего, кратковременная оттепель затронет только юго-восточную часть страны. В воскресенье похолодает, в ночь на понедельник температура воздуха местами может опуститься ниже -25 градусов. Также на следующей неделе возможны колебания температуры воздуха и осадки.