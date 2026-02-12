В четверг максимальная температура воздуха в Латвии составит от нуля градусов на юге Латгале до -6 градусов на севере Видземе, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Таким образом, ожидается самый теплый день за последний месяц.

Местами по стране выглянет солнце, в некоторых районах Латгале продолжится небольшой снег. Будет дуть слабый северо-восточный ветер.

В Риге осадки не ожидаются, сквозь облака может проглянуть солнце, будет дуть слабый северный, северо-восточный ветер, а температура воздуха повысится до -3..-4 градусов.

Погодные условия определяет область пониженного давления. Атмосферное давление — 987–991 гектопаскаль на уровне моря.