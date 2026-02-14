Baltijas balss logotype
Предлагают ввести в Латвии программу иммунизации взрослых

Наша Латвия
Дата публикации: 14.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Предлагают ввести в Латвии программу иммунизации взрослых

Председатель Государственного совета по иммунизации (ГСИ) и руководитель Центра семейной вакцинации Детской клинической университетской больницы Даце Завадска предлагает ввести в Латвии программу иммунизации взрослых, или вакцинацию на протяжении всей жизни, следует из протокола заседания ГСИ, пишет ЛЕТА.

Завадска указала, что календарь детской иммунизации в Латвии по европейским оценкам является одним из лучших, однако в то же время с программой или стратегией иммунизации взрослых в стране “дела обстоят плохо”.

Специалист призвала на государственном уровне начать серьезную работу по разработке стратегии вакцинации взрослых, то есть программы иммунизации на протяжении всей жизни.

Завадска сослалась на положительную зарубежную практику, где иммунизация взрослых рассматривается как инвестиция, а не как статья расходов, указав на международные экономические оценки и рекомендации профессиональных ассоциаций.

Особо были выделены четыре основные вакцины — против гриппа, респираторно-синцитиального вируса (RSV), пневмококковой инфекции и инфекции Herpes Zoster, которые, согласно зарубежным исследованиям, демонстрируют высокую социально-экономическую отдачу.

Сделан вывод, что инвестиции в вакцинацию против гриппа, RSV и Herpes Zoster могут окупаться до 19 раз, а вакцинация против пневмококка — даже до 33 раз с учетом снижения числа госпитализаций, осложнений, нетрудоспособности и расходов на долгосрочный уход.

По состоянию на начало 2025 года пятая часть населения Латвии составляет люди в возрасте 65 лет и старше, а половина общества достигла как минимум 50-летнего возраста, отметила Завадска. Она признала, что вакцинация таких масштабных групп может показаться финансовым планировщикам дорогой, однако фактический охват вакцинацией в Латвии низок, поэтому реальный объем использованных вакцин, вероятно, был бы меньше теоретически рассчитанного размера целевой группы.

Завадска подчеркнула необходимость проведения методологически обоснованной оценки того, в какой степени инвестиции в вакцинацию взрослых окупятся для государственного бюджета.

Она акцентировала, что экономическая выгода не должна оцениваться только в разрезе прямых расходов. Вакцинация снижает число госпитализаций и потребность в длительном уходе за пожилыми людьми, уменьшает риск осложнений и высвобождает ресурсы здравоохранения для других пациентов. Кроме того, вакцинация является доказанным инструментом снижения антимикробной резистентности и ограничения распространения инфекций.

ГСИ неоднократно рекомендовала ввести государственно оплачиваемую вакцинацию взрослых против конкретных инфекций, в том числе против пневмококковой инфекции; с соответствующими письмами в Сейм и Министерство здравоохранения обращались и профессиональные ассоциации.

В протоколе зафиксировано, что Завадска призвала Министерство здравоохранения (МЗ) и Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) работать над единой стратегией и ее внедрением. На заседании ГСИ принято решение совместно заняться разработкой стратегии вакцинации взрослых, а на следующем заседании совет ожидает от МЗ предложения по ее реализации.

Одновременно, оценивая текущий сезон вакцинации против гриппа, ГСИ пришел к выводу, что в следующем сезоне необходимо обеспечить больший объем закупки вакцин, а также достаточное количество высокодозных или адъювантных вакцин для пожилых людей, чтобы в группе риска по возможности реже применялись стандартные дозы.

ГСИ продолжит актуализировать позицию о необходимости увеличения закупок вакцин против гриппа.

#здравоохранение #медицина #Латвия #грипп #вакцинация
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)

(2)
  • Вк
    Виардо кузнецова
    15-го февраля

    Была привита от гриппа. А,это было необходимо иначе операцию на сердце не делали.Вся палата заболела переболели так легко что с2018 года прививку делаю ежегодно и даже бабушка в 95 лет прививалась Очень хорошая прививка от пневмококка, Люди умирают от воспаления лёгких,хотела такую сделать,недорого ,около 100 евро,а вот отковида не стану делать, эту вакцину доробатывать надо

    1
    5
  • A
    Aleks
    14-го февраля

    Блажен тот,кто верит капиталистам и работающих на них Завадкских,Латковских ,Витенбергов и остальных чертей,которые о здоровье людей не думали и думать не будут.😈👽🔯

    64
    4

Видео