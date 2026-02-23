Хотя неспециалисту может показаться, что сбор и переработка бумажной и плёночной упаковки — одна из самых простых сфер переработки отходов, в действительности всё наоборот: это одна из самых сложных и трудоёмких областей, рассказывает Марис Балтрумс, член правления SIA «Ekobaze Latvia».

Проблемы в этой сфере создаёт целый ряд факторов — как огромный объём таких отходов, так и реальный состав современной «бумажной» или «плёночной» упаковки, её состояние при поступлении к сортировочным и перерабатывающим предприятиям, уровень мотивации к раздельному сбору как у компаний, так и у жителей, а также раздробленность рынка сбора упаковки.

В 2023 году в Европейском союзе было образовано 79,7 млн тонн упаковочных отходов, или 177,8 кг на одного жителя, свидетельствуют данные Eurostat. Это на 8,7 кг меньше, чем в 2022 году, но на 21,2 кг больше, чем в 2013 году. Из всех видов упаковочных отходов 40,4% составили бумага и картон, 19,8% — пластик, 18,8% — стекло, 15,8% — древесина, 4,9% — металл и 0,2% — другие материалы.

В абсолютных цифрах в том году в Европе было образовано 32,2 млн тонн бумажной и картонной упаковки и около 15,8 млн тонн пластиковой упаковки, включая плёнки. Это соответственно 71,8 кг бумажной и картонной упаковки и 35,3 кг пластиковой упаковки на одного жителя ЕС.

Можно было бы похвастаться тем, что 83,2% бумажной и картонной упаковки в ЕС перерабатывается, и этот показатель не опускался ниже 80% с 2008 года, однако эти данные вводят в заблуждение — как ЕС, так и Латвия учитывают только переработку упаковки, образованной домохозяйствами и розничной торговлей. Упаковка, возникающая в промышленности, строительстве и других отраслях (бумажные мешки из-под цемента, упаковочный картон на стройплощадках и т.д.), отдельно не выделяется и не учитывается. Поэтому реальный объём бумажных и картонных отходов больше официальных данных, а уровень их переработки — ниже.

В сфере пластиковой упаковки, включая плёнки, поводов для гордости ещё меньше — в 2023 году было переработано лишь 42,1% собранной пластиковой упаковки. По оценкам европейских отраслевых организаций, промышленная и коммерческая упаковка составляет 50–60% общего объёма упаковки по весу, а бытовая — 40–50%, то есть достоверных данных нет как минимум по половине объёма.

По данным Государственной службы окружающей среды, в 2022 году на рынок Латвии было выпущено более 47 000 тонн пластиковой упаковки, из которых 24 000 тонн были собраны и направлены на переработку или получение энергии. В 2023 году Латвия заняла второе место в ЕС по переработке пластиковой упаковки с показателем 59,2%, уступив лишь Бельгии (59,5%). Латвия и Бельгия стали единственными странами ЕС, которые уже в 2023 году достигли цели 2030 года — перерабатывать не менее 55% пластиковой упаковки.

Однако при этом существует «парадокс пластиковых пакетов» — в 2023 году в Латвии в среднем потреблялось 209 лёгких пластиковых пакетов на одного жителя — это был самый высокий показатель в ЕС. Это означает, что система сортировки и переработки работает относительно хорошо для той упаковки, которая в неё попадает, но при этом существует значительный неорганизованный поток пластиковых пакетов.

Однако большой объём упаковки и нехватка достоверных данных — лишь вершина айсберга. Огромная проблема заключается и в том, что современная бумажная упаковка часто уже не является чисто бумажной, а пластиковая упаковка нередко состоит из нескольких видов пластика.

Всё чаще бумажная упаковка представляет собой ламинированную бумагу — с глянцевым покрытием и клеевым слоем. Если такие слои невозможно отделить вручную, упаковку нельзя переработать как бумагу — её можно только сжечь для получения энергии. Аналогичная проблема существует и с пластиковой упаковкой: если разные виды пластика невозможно разделить, такую упаковку также приходится сжигать.

В настоящее время используется около 300 различных видов пластика, каждый со своими правилами переработки. Поэтому перерабатывающие предприятия специализируются на определённых типах пластика. Неудивительно, что отдельные виды пластиковых отходов могут отправляться на переработку во Францию или Испанию, тогда как французский или испанский пластик — в страны Балтии или Польшу.

Ещё одна проблема — загрязнение упаковки. Если домохозяйствам, при условии их мотивации к сортировке, можно предъявить меньше претензий, то промышленная и строительная упаковка часто загрязнена остатками цемента, гипса, химикатов и т.д. Такая упаковка непригодна для переработки, так как повреждает оборудование и ухудшает качество конечного продукта. В результате её также сжигают.

Хотя в ЕС действуют строгие правила расширенной ответственности производителя, в строительной отрасли их часто обходят — упаковка не учитывается как отдельный поток отходов. Дополнительные трудности создают экономические факторы: переработка часто дороже сжигания или захоронения, рынок переработанной плёнки нестабилен, переработчики неохотно принимают низкокачественный материал, а сортировка увеличивает затраты строительных компаний.

Собранная бумажная, картонная и плёночная упаковка направляется в различные места. Пластиковые материалы в основном перерабатываются на заводах в Европе, тогда как бумага и картон могут отправляться и дальше — например, во Вьетнам или Индию. Непригодный для переработки материал чаще всего направляется на мусоросжигательную станцию «Gren Klaipėda».

Несмотря на перечисленные проблемы, сортировка бумажной и пластиковой упаковки в Латвии развивается достаточно стабильно. Активно сортируют упаковку торговые предприятия и типографии, осознавая экологическую пользу и возможность получить оплату за достаточный объём отсортированного материала. Производителей мотивирует снижение налога на природные ресурсы при участии в системе переработки.

Кроме того, непереработанная упаковка становится всё менее выгодной из-за роста платы за захоронение отходов. Постепенно растёт и осведомлённость жителей — сказывается общественное давление и экономическая мотивация: чем больше сортируешь, тем меньше объём несортированных отходов и ниже счёт за их вывоз.