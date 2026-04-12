«Часть подвала в нашем доме, при попустительстве прежнего управляющего, занимала одна мастерская. Позже мы выяснили, что незаконно. Когда собственники квартир переняли дом в свое ведение, владельцу мастерской предложили или заключить нормальный договор и платить за аренду, или уйти.

Он предпочел второе, но свое оборудование не вывозит уже несколько месяцев. Как нам освободить это помещение, чтобы это не было квалифицированно как самоуправство? Обязательно ли подавать в суд или есть более простое решение?»

Рихард Бунка, председатель Латвийского Объединения юристов:

– Судя по содержанию вопроса, подвал является частью дома — соответственно, принадлежит совладельцам дома в идеальных долях. Следовало бы выяснить, был ли заключен какой-то договор аренды с владельцем мастерской, и если был, то с кем конкретно и на каких условиях? Или прежний управляющий незаконно сдавал помещение и брал деньги в карман?

Если создано общество собственников, то, очевидно, есть лицо (правление, председатель), уполномоченное представлять интересы собственников квартир. Этому физическому или юридическому лицу стоило бы просто обратиться в Государственную полицию и сообщить, что в помещении, принадлежащем дому, находятся вещи, вероятный владелец которых уже длительное время их не забирает, а также не платит за их хранение.

Надо понимать, что владение любым имуществом — это не только право, но и обязанность. Если владелец какого-либо имущества (движимого или недвижимого) не осуществляет своих обязанностей по отношению к своему имуществу в течение длительного времени — оно, согласно латвийскому законодательству, считается бесхозным, и поступает в распоряжение государства.

Поэтому далее должна последовать следующая процедура: вызывается полиция, и в присутствии сотрудников составляется акт, после чего все эти вещи передаются для дальнейшего хранения и/или использования другой ответственной госструктуре.

Если через какое-то время хозяин вещей все-таки решит их забрать, у совладельцев подвала будет документ о передаче этих вещей, произведенной в рамках закона, и никаких претензий по этому поводу хозяин предъявлять не сможет.