В этом году православная Пасха приходится на 12 апреля. Подготовка к празднику занимает семь недель Великого поста и завершается Страстной седмицей – временем молитвы, размышлений и очищения души.

История Пасхи

Праздник Пасхи восходит к древнееврейской традиции – Песах, который отмечался в память об освобождении из египетского рабства. Именно во время Песаха, по преданию, Иисус Христос был распят, а на третий день – воскрес.

Христианская Пасха стала символом новой надежды, искупления и начала вечной жизни. Уже в первые века христианства Воскресение Христово стало центральным событием церковного года. Его отмечают не как траурную дату, а как торжество – радостное и светлое.

В отличие от Рождества, которое имеет фиксированную дату, Пасха всегда приходится на воскресенье после первого полнолуния, наступившего после весеннего равноденствия. Этот расчёт закреплён с IV века по Александрийской Пасхалии. Поэтому дата может варьироваться от 4 апреля до 8 мая.

Как проходит Пасха у православных

Праздничное богослужение начинается поздно вечером в субботу и продолжается всю ночь. Центральный момент – Крестный ход вокруг храма с пением «Христос воскресе!» и ответом «Воистину воскресе!» После этого начинается торжественная литургия, а верующие освящают куличи, яйца и пасхи – традиционные символы праздника.

Пасхальные яйца – знак новой жизни, куличи символизируют тело Христово, а творожная пасха – сладкое угощение, напоминающее о духовной радости. Пост завершается, и на столах появляются блюда, от которых воздерживались семь недель. Но главное в Пасхе – не еда, а внутреннее состояние радости, благодарности и духовного обновления.

В течение всей недели после Пасхи, называемой Светлой седмицей, верующие приветствуют друг друга пасхальным приветствием, посещают службы и делятся радостью о Воскресении Христовом. В храмах в это время двери открыты – символ открытого Царствия Небесного.

Традиции и приметы

Пасха всегда отмечается в кругу семьи. Утром после богослужения принято разговляться – начинать трапезу с освящённых яиц и кулича.

Детям рассказывают о смысле праздника, учат добру и уважению к традиции. Люди навещают родных, особенно старших, делятся угощением, помогают нуждающимся.

С Пасхой связано множество народных примет. Например, верили, что в этот день вода в реках и колодцах становится целебной, а все молитвы особенно слышны.

Пасха — не просто день в календаре. Это центр христианской веры, праздник, в котором сливаются история, вера, надежда и любовь. Он напоминает каждому о главной победе – победе жизни над смертью, смысла над хаосом, добра над злом. Не случайно православные называют Пасху «праздником праздников».

Вопрос–ответ

Что можно и что нельзя на Пасху

Накануне главного христианского праздника многие еще только воцерковляющиеся люди задают вопросы о том, что можно и что нельзя на Пасху.

Журнал «Фома» попросил протоиерея Игоря Фомина ответить на некоторые из них.

Можно ли крестить ребенка в Пасху?

Крещение может совершаться в любой день года, поэтому теоретически крестить ребёнка в Пасху 2026 года можно.

Но на практике такое бывает редко, обычно в случае особых обстоятельств. Родители, которые приходят в храмы с таким намерением, часто получают отказ. И он вполне обоснован. Праздник Воскресения Христова предваряет насыщенная богослужебными событиями Страстная седмица. Накануне, в Великую субботу, служба тоже долгая, после нее в течение дня происходит освещение куличей и яиц. Ночная молитва радостная, но также продолжительная, а утром во многих церквях бывает ещё и вторая Литургия. Все это время храмы полны людей. И очевидно, что с одной стороны, это не самая подходящая обстановка для принятия крещения. А с другой, священнику сложно выкроить время для совершения таинства и общения с семьей крещаемого.

День крещения – это день рождения нового христианина. И лучше пусть для каждой из этих взаимосвязанных радостей будет свой день, и тогда каждая из них будет прочувствована в полной мере.

Можно ли заниматься домашней работой на Пасху? Делать уборку, вязать, шить

Когда мы где-то читаем, что в праздник есть запрет на домашнюю работу, нам стоит понимать, что это не запрет, а благословение на то, чтобы мы провели это время во внимании к Господу, празднику и нашим ближним. Чтобы не мы зацикливались на мирской суете. Запрет на работу на Пасху не канонический, это, скорее, благочестивая традиция.

Домашние хлопоты – неотъемлемая часть нашей жизни. Вы можете заниматься ими и в праздник, но только подходя к этому разумно. Чтобы не провести Пасху, занимаясь генеральной уборкой до самой ночи.

Иногда лучше, например, оставить немытую посуду в раковине, чем раздражаться на домочадцев, которые не помыли за собой тарелки.

Можно ли пить алкоголь на Пасху?

Пасху предваряет длительный и строгий пост, а в праздник верующие, наконец, позволяют себе и поесть скоромного, и выпить.

После долгих богослужений Страстной седмицы и праздничной службы, отдыхая за накрытым столом, можно выпить на Пасху, но, конечно, нельзя напиваться. Немного вина или какого-то другого алкогольного напитка не навредит тому, у кого нет проблем со спиртным. Но вот человеку, не знающему меры, а тем более зависимому, необходимо воздержаться.

Большинство верующих стараются причаститься на Страстной неделе, в Пасху, на Светлой седмице. И всем известна рекомендация после принятия Святых Тайн вести себя таким образом, чтобы «сохранить в себе Христа». Очевидно, что этому не способствует злоупотребление спиртным. Если – а такое случается под воздействием алкоголя – человек резко отпустит «тормоза», то все его великопостные труды и старания пойдут насмарку. А Пасхальную радость, которую хочется пронести в сердце как можно дольше, улетучится в одно мгновение.

Человек как будто лез на гору, а когда добрался до вершины, доступной ему, так обрадовался и возгордился, что неудачно оступившись, кубарем скатился вниз. Горько и обидно, правда? Такую злую шутку может сыграть с человеком неумеренная выпивка.

То есть, немного выпить на Пасху можно – в ограниченном количестве вино добавляет веселья и помогает расслабиться после напряжения. Сам Христос мог вместе с учениками выпить вина, и даже первое Его чудо связано с этим напитком. Но точно так же можно не пить на Пасху, потому что праздник этот столь велик, что и без вина радостно и светло на душе.

Можно ли на Пасху дарить подарки?

Конечно, можно дарить на Пасху подарки. Ведь с их помощью мы делимся с другими своими теплом, заботой и радостью.

По легенде Мария Магдалина преподнесла императору Тиберию обычное яйцо, которое окрасилось в красный цвет, когда она сообщила римскому правителю о Воскресении Христовом. Поэтому и по сей день традиционным приятным пасхальным презентом считается яйцо.

Сегодня выбор вариантов для подарка большой – можно подарить съедобные крашеное или шоколадное, симпатичный сувенир или даже ювелирную работу. Но можно дарить и другие приятные вещи – открытки, сувенирных птичек, красиво упакованные куличи и творожные пасхи, праздничные кухонные наборы (подставки для яиц, посуду, полотенца).

Дарят также книги и иконы. Подарки могут быть и не связаны по своему смыслу с Пасхой, а выбор основан на интересах конкретного человека.