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В Латвии решили засекретить госзакупки обязательных резервов топлива 1

Политика
Дата публикации: 18.09.2024
LETA
В Латвии решили засекретить госзакупки обязательных резервов топлива

С учетом сложной геополитической ситуации на заседании во вторник правительство решало тесно связанный с безопасностью страны вопрос - о госзакупке обязательных резервов топлива.

И решило, что договоры о создании, содержании и ротации государственных гарантийных запасов нефтепродуктов в дальнейшем будут заключаться без применения регулирования о публичных закупках. Главным образом, такой выбор связан с соображениями безопасности: создание, содержание и ротация резервов соответствует закону о закупках в сфере обороны и безопасности, поэтому к таким действиям применяются нормы этого закона, а не правила публичной закупки. Говоря просто - публичная закупка требует обнародования информации, а закупка согласно нормам закона о закупках в сфере обороны и безопасности этого не требует.

Указанное не означает отказа от конкурса закупок - просто теперь они будут закрытыми и недоступными для публики. Второй аспект такого решения - колебания цен. Чтобы в их результате из госбюджета не пришлось переплачивать за резервы топлива, решено отказаться от публичной закупки, которая запрещает быстро реагировать на изменения. Отметим, что если у управляющего топливными резервами есть возможность быстро реагировать на рыночную ситуацию, в случаях падения цен на нефтепродукты это дает возможность закупить гарантийные запасы в максимально крупных объемах.

Latvijas Avīze

#топливо #запасы
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    18-го сентября

    А то, как же они атпакали просить будут, как же они деньги брать будут, а реального госрезерва не будет. Кстати, сейчас его тоже нет, а денюжки люди с каждого литра топлива при покупке платят исправно. Правильно, засекретить, и обозвать самой страшной гостайной. Все, что под гостайной можно воровать не стесняясь.

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