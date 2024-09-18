В Латвии решили засекретить госзакупки обязательных резервов топлива

И решило, что договоры о создании, содержании и ротации государственных гарантийных запасов нефтепродуктов в дальнейшем будут заключаться без применения регулирования о публичных закупках. Главным образом, такой выбор связан с соображениями безопасности: создание, содержание и ротация резервов соответствует закону о закупках в сфере обороны и безопасности, поэтому к таким действиям применяются нормы этого закона, а не правила публичной закупки. Говоря просто - публичная закупка требует обнародования информации, а закупка согласно нормам закона о закупках в сфере обороны и безопасности этого не требует.

Указанное не означает отказа от конкурса закупок - просто теперь они будут закрытыми и недоступными для публики. Второй аспект такого решения - колебания цен. Чтобы в их результате из госбюджета не пришлось переплачивать за резервы топлива, решено отказаться от публичной закупки, которая запрещает быстро реагировать на изменения. Отметим, что если у управляющего топливными резервами есть возможность быстро реагировать на рыночную ситуацию, в случаях падения цен на нефтепродукты это дает возможность закупить гарантийные запасы в максимально крупных объемах.

Latvijas Avīze