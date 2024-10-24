У больниц проблемы с планированием финансирования - министр

У больниц проблемы с планированием финансирования на текущий год, поскольку они фактически записывают пациентов на операции, на которые не предусмотрены деньги, следует из интервью министра здравоохранения Хосама Абу Мери в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама", пишет ЛЕТА.

Он пояснил, что медицинские учреждения привыкли записывать пациентов на различные плановые манипуляции во втором полугодии, надеясь, что уже осенью государство найдет и выделит на это дополнительное финансирование. В этом году ситуация была иной - в базовом финансировании заранее было зарезервировано дополнительное финансирование в размере около 275 млн евро, сообщил министр. Это означает, что финансирование, которое обычно получали больницы только в конце года, было выплачено им раньше.

«Поэтому проблема со стороны больниц в том, что они, к сожалению, не отслеживают те деньги, которые ежемесячно выделяются от государства. Например, если им выделили 100 евро на 12 месяцев, они тратят эти деньги уже через восемь месяцев», - пояснил Абу Мери.

Однако он напомнил, что во вторник правительство проголосовало за перераспределение более семи миллионов евро Министерству здравоохранения для обеспечения расходов, понесенных в первой половине этого года на оказанные стационарные медицинские услуги. "И сразу, на следующей неделе, Национальная служба здравоохранения проведет внутреннее перераспределение около 7,5 миллионов [евро], то есть всего в больницы поступит около 15 миллионов [евро]", - добавил министр.

Отвечая на вопрос о 40 отложенных операциях по реконструкции груди после операций по поводу рака молочной железы, Абу Мери напомнил, что больницы при регистрации пациентов на конец года должны соответственно зарезервировать финансирование для операции этих пациенток. В конкретном случае пациентки получат обещанную операцию, но произойдет это только в следующем году, отметил министр, подчеркнув при этом, что жизнь пациентов, конечно, не зависит от такого рода операций.

Абу Мери заявил, что нет оснований драматизировать ситуацию со здравоохранением в стране в целом, поскольку больницы справляются с лечением неотложных и острых больных.

Как сообщалось, ассоциация пациентских организаций "Onkoalianse" недовольна отменой 40 запланированных до конца текущего года оплачиваемых государством реконструктивных операций по поводу рака молочной железы для пациенток, которым необходимо было выполнить второй или третий этап реконструкции после мастэктомии.

Операции были отменены для женщин, перенесших полную мастэктомию и нуждавшихся в расширителе ткани для замены имплантата или симметричности другой груди.

Операции были отменены из-за превышения выделенных на их проведение государственных квот.

Директор Департамента здравоохранения Минздравоохранения Санита Янка пояснила агентству LETA, что, скорее всего, в этом году не будет найдено дополнительное финансирование для операций по реконструкции груди.

Янка отметила, что операции по реконструкции груди — это плановая услуга, и в договоре медицинских учреждений прописана фиксированная сумма, скольким пациентам они могут провести эти операции. Соответственно, медицинские учреждения должны нести ответственность – если государство предоставляет определенную сумму, то в пределах этой суммы услуга может быть оказана женщинам. Общий объем услуг для медучреждений известен с начала года, поэтому они определяют, сколько операций можно провести за год, сказала чиновница. Если денег не хватает, приходится образовывать очереди.

Нынешняя ситуация возникла потому, что за восемь месяцев года было выполнено больше операций, чем предполагалось в выделенном финансировании, пояснила представитель Минздрава.