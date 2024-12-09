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В МИДе Латвии приветствовали падение режима Асада в Сирии 8

Политика
Дата публикации: 09.12.2024
BB.LV
В МИДе Латвии приветствовали падение режима Асада в Сирии
ФОТО: Global Look Press

Свержение режима сирийского диктатора Башара Асада является важным шагом на пути к созданию демократической и инклюзивной Сирии, говорится в заявлении Министерства иностранных дел (МИД) Латвии.

Латвия приветствует свержение режима Асада, говорится в заявлении. Латвия призывает все стороны к диалогу для обеспечения мирного перехода, сохранения территориальной целостности Сирии и защиты прав гражданского населения, в том числе меньшинств.

Уже сообщалось, что отряды сирийских повстанцев в воскресенье захватили Дамаск, а Асад бежал в Россию.

Гражданская война в Сирии началась после подавления антиправительственных протестов в 2011 году и переросла в сложный конфликт с участием различных группировок и иностранных сил, включая США, Россию и Турцию.

Правление семьи Асадов в Сирии началось в 1970 году с государственного переворота Хафеза Асада, установившего диктаторский и репрессивный режим, при котором правящей политической силой была социалистическая партия "Баас". После его смерти в 2000 году главой государства стал его сын Башар.

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Комментарии (8)

  • AK
    Anton Kvaskov
    10-го декабря

    Как в Ираке и Ливии??? Бража тупа до безобразия.....

    3
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    10-го декабря

    А то что сейчас Израиль захватывает и уничтожает Сирию для МИД Латвии и конкретно г-жы Браже -- это нормально?

    6
    2
  • С
    Сарказм
    Алексей Зиновьев
    10-го декабря

    Ну вообще-то Израиль находится в состоянии войны с САР аж с 1948 года (момента своего основания) и открою вам большую (для вас) тайну - объявил эту войну совсем не Израиль. Но "специальная военная операция Тель-Авив за 3 дня" (как это иногда бывает) пошла не совсем по плану: Сирия несколько раз (в большинстве случаев науськанная СССР и накачанная им оружием и даже военспецами по самое нихочу) нападала и несколько раз жестко огребала по щам. У асадитов было 50 лет, чтобы заключить мир с Израилем "учитывая реалии на земле", как нынче модно говорить, но они этого не сделали, наоборот, они всячески помогали Ирану и хезбалистам в реализации их непрекращающихся атак на территорию Израиля. Поэтому после падения центральной власти в САР Израиль предпринял ряд превентивных шагов, чтобы оружие армии асадитов (кстати, все из того же источника, что и раньше) не попало к враждебным бармалеям (а здесь самый способ - это по максимуму его уничтожить) и чтобы те же бармалеи не зашли в буферную зону и не смогли бы угрожать территории Израиля (для чего заняли ее сами). При этом никто не собирается в этих нескольких деревнях (впрочем, не имеющих жителей практически) проводить "референдум о воссоединении" путин-стайл и "возвращать их в родную гавань" (хотя прецеденты были) и с установлением нового дееспособного режима, они, вероятно, отойдут на свою территорию. Так где здесь "ненорма" позвольте поинтересоваться?

    0
    6
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    10-го декабря

    "демократическая инклюзивная сирия"... юмористы. Или левые идиоты. Что равнозначно. Вы ещё права геев и 100500 гендеров вспомните. Шариат там будет. С висельницами на кранах.

    10
    2
  • С
    Сарказм
    Димдимыч Серыйволкович
    10-го декабря

    Ну виселицы на кранах - это все же эксклюзив иранских аятолл. К ним как, претензии есть? Или они тоже "меньшее из зол"? К слову, новые сирийские вожди выглядят значительно цивильнее, ни халатов с платьями, ни тюрбанов, ни прочих полотенец, некоторые даже безбородые.

    1
    1
  • 10-го декабря

    Meet Syria's New (U.S. Backed) Leader: Muhammad al-Jawlani - Who U.S. Gov't called "Terrorist" and offered $10 Million Reward for! halturnerradioshow.com/index.php/news-selections/world-news/meet-syrias-new-u-s-backed-leader-muhammad-al-jawlani-who-u-s-govt-called-terrorist-and-offered-10-million-reward-for

    2
    1
  • 10-го декабря

    радуются только идиоты

    6
    1
  • 10-го декабря

    Biden-Backed Rebels in Syria Takeover Declare Sharia Law in Syria halturnerradioshow.com/index.php/news-selections/world-news/biden-backed-rebels-in-syria-takeover-declare-sharia-law-in-syria

    3
    1
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