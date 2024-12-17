Оборонная отрасль будет относиться с максимальной ответственностью к каждому евро и центу государственного бюджета, выделенному ей на финансирование, пообещал министр обороны Андрис Спрудс (Прогрессивные) в передаче «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении, пишет ЛЕТА.

Министр отметил, что это было его задачей с первого дня на занимаемой должности. Министерство сразу приступило к проверке «наследованных» закупок и усилило контроль за закупками, создав для этого специальное подразделение.

«Проведён аудит строительства, и он продолжается. Мы очень скрупулёзно изучаем все позиции и будем продолжать это делать, чтобы оценить возможные завышения цен», — заявил Спрудс, добавив, что строительство ряда объектов временно приостановлено для тщательной оценки целесообразности расходов.

Министр подчеркнул, что каждый евро из государственного бюджета — это деньги общества, и к ним нужно относиться с максимальной ответственностью. Министерство это делало и будет продолжать, несмотря на то что система велика и закупок очень много.

Как сообщалось ранее, в утверждённом Сеймом государственном бюджете на 2025 год на укрепление обороны выделено 1 559 433 634 евро, что составляет 3,45% от ВВП.

Большая часть бюджета обороны — 42% — будет направлена на развитие военных возможностей. Около 26% покроют расходы на персонал и содержание, а 6% будут использованы для развития военной инфраструктуры.

Основные проекты по развитию боеспособности Национальных вооружённых сил (НВС) включают внедрение многоуровневой противовоздушной обороны (200,15 млн евро), приобретение береговых ракетных систем (17,35 млн евро), боевых машин пехоты (111,44 млн евро), а также артиллерии, боеприпасов и оснащения (139,61 млн евро).

На приобретение беспилотных летательных аппаратов выделено 20 млн евро, а на миномётные системы, самоходные артиллерийские установки и системы ракет дальнего действия запланировано 52,84 млн евро.

Почти 100 млн евро будет направлено на развитие инфраструктуры. Крупнейшим строительным проектом для нужд НВС является военный полигон Sēlija, первая очередь которого будет завершена в 2025 году. Он станет крупнейшим военным полигоном в странах Балтии и Северной Европы. Новый полигон необходим для проведения масштабных военных учений НВС и многонациональной бригады НАТО, дислоцированной в Латвии.

Учитывая геополитическую ситуацию в Европе, стратегической целью остаётся победа Украины в войне против оккупантов, подчёркивает Минобороны. Латвия продолжит поддержку Украины, выделив для этого 0,25% от ВВП в следующем году. Планируется поставка военной техники, обучение украинских военнослужащих и продолжение развития международной коалиции дронов.

Министр обороны отметил, что укрепление обороноспособности через закупку нового вооружения и пополнение запасов — единственный способ долгосрочно сдержать Россию от агрессии против Латвии. Поэтому это бюджет вооружения, где 76% средств направлены на развитие и укрепление НВС.

Согласно утверждённым Кабинетом министров параметрам бюджета, на оборону в 2026 году предусмотрено 1,768 млрд евро, в 2027 году — 1,841 млрд евро, а в 2028 году — 1,655 млрд евро.