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«Путин плакать не будет…»: в Сейме обсуждают запрет на ввоз товаров из России 4 2430

Политика
Дата публикации: 11.04.2025
BB.LV
«Путин плакать не будет…»: в Сейме обсуждают запрет на ввоз товаров из России
ФОТО: twitter

Латвийские политики с завидным упорством выискивают те российские товары, которые еще не попали под общие санкции Евросоюза, и пытаются эти товары включить в так называемые национальные санкционные списки.

Что еще не под запретом?

Так было еще в минувшем году, когда с подачи Минземледелия была запрещена реализация на латвийским внутреннем рынке российской и белорусской сельхозпродукции — к этому решению был приложен длинный перечень продуктов, которые запрещено поставлять именно в Латвию. При этом транзит данной группы товаров через Латвию в другие страны ЕС и в третьи страны не ограничен, поскольку он регулируется Брюсселем.

И вот следующий ход латвийских политиков: депутаты Национального объединения вышли с проектом решения Сейма, чтобы поручить правительству Силини "произвести необходимые мероприятия и полностью запретить торговлю на территории Латвии всеми видами товаров и продукции российского и белорусского происхождения".

Да, действительно, целый ряд товаров из РФ и РБ — прежде всего продукты питания и медицинские товары, — не попали под санкции ЕС. Более того, Брюссель, с учетом позиции целого ряда стран ЕС (например, Венгрии, Словакии, Испании, Италии…), и не планирует в обозримом будущем запрещать поставки упомянутой группы товаров.

Поэтому наши политики и решили подвергнуть эти товары латвийским санкциям.

Депутаты Домбрава, Дзинтарс и Ко призвали правительство подготовить и внести в Сейм соответствующие законопроекты уже до 19 мая, с тем чтобы эмбарго на российские и белорусские товары вступило в силу уже с 1 июля этого года!

Также в документе содержится призыв к правительству ЛР провести соответствующие консультации с Литвой и Эстонией о введении и ими запрета на российские и белорусские товары. Кроме того, депутаты Нацобъединения считают, что Латвия на заседаниях евросовета ЕС должна двигать инициативу о существенном повышении таможенных тарифов.

Вчера эта инициатива Нацобъединения была рассмотрена на пленарном заседании парламента.

"Сладости, сковородки и алкоголь"

"Несмотря на то, что развязанная Россией война на Украине продолжается уже более трех лет, в Латвии по–прежнему еще довольно много предприятий, которые продолжают сотрудничать со страной–агрессором. 40 компаний продолжают импортировать товары из России и 28 компаний — из Белоруссии. И каждый месяц эти товары на десятки миллионов импортируются в Латвию и здесь торгуются.

И ассортимент этих товаров весьма широк — это и различные сладости, консервированные продукты, подслащенные напитки, алкогольные напитки, бытовая химия, порошки, сковородки, канцелярские товары. Очень широкий ассортимент…

Абсурдная ситуация — жители Латвии, зачастую того не зная, греют экономику стран–агрессоров, кормят военную машину и не выбирают местные товары, хотя мы все это можем сами произвести, причем намного лучшего качества", — заявил, представляя инициативу Национального объединения, депутат Янис Витенбергс.

"Ему до одного места!"

Против введения отечественного эмбарго на поставки товаров из двух соседних стран выступил депутат Сейма от "Стабильности!" Алексей Росликов: "Вряд ли Путин сегодня будет плакать, узнав про это решение. Да ему до одного места, что вы здесь принимаете, он этого не почувствует. Жители Латвии зависят от дешевых цен. По статистике, 40 процентов населения экономят на продуктах! 40 процентов! 70 процентов населения прежде всего покупает продукты, на которых имеется скидка. Ваши же запреты приведут к тому, что те же товары будут ввозить в Латвию, но через компанию, которая будет открыта в другой стране ЕС. Будут те же продукты, только дороже. Вот и все, чего вы добьется своим решением!".

Парламентарий напомнил, что ЕС не ввело и не собирается вводить санкции на продукты питания из России и непонятно, зачем на такой шаг — эмбарго — идет Латвия.

Но большинство депутатов все–таки поддержало передачу проекта Нацобъединения на рассмотрение в профильную комиссию парламента. Впрочем, едва ли правительство, даже если и согласится ввести запрет на российские товары, успеет подготовить законопроект, внести его в Сейм с тем, чтобы закон был принят до 1 июля.

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#россия #продукты #беларусь
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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(4)
  • Ч
    Чангл
    11-го апреля

    Правильно, нужно срочно убрать, а то пенсионеры не как не могут отойти в мир иной. Нужно чтобы было меньше конкурентов и цены начали расти, а то слишком всё дёшево

    38
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    11-го апреля

    предлагаю исток Даугавы сделать из болот Латгалии. будет чистая латышская река Даугава

    81
    4
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    11-го апреля

    Прибалтийская самокастрация

    95
    4
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    11-го апреля

    Есть еще потоку воздуха которые с завидным постоянством постоянством проникают через границу и заносят путинские молекулы в дермократическую Латвию. Ну и конечно воды Даугавы, которые протекают через Белоруссию,Россию и носят название Западная Двина. А если принять во внимание что исток Даугавы -- это вообще болото Тверской области России, то все для Латвии "печально". А может это просто тупая и бессовестная зачистка рынка? Что скорее всего так и есть.

    106
    9
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