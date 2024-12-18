До муниципальных выборов остается менее полугода – напомним, что они пройдут 7 июня. Разумеется, главная битва – за Ригу. Так уже исторически сложилось, что как результаты выборов в Рижскую думу влияют на большую политику (на те же выборы в Сейм), так и большая политика влияет на столичные выборы. В любом случае, те, кто придут к власти в столице ближайшим летом, получат прекрасные стартовые возможности и на выборах в Сейм уже в октябре 2026 года.

Борьба между собой

Особенность грядущих выборов в Рижскую думу в том, что не только и не столько, условно, право-национальные силы будут бороться с левоцентристскими, сколько идеологически близкие партии будут бороться между собой. Крайне жесткая конкуренция ожидается именно между партиями, которые в значительной степени ориентируются (претендуют) на условно русские голоса. Невероятно большая конкуренция приведет к дроблению русскоязычного электората и в результате часть русскоязычных партий получит незначительное число мандатов в новой Рижской думе, а часть вообще не преодолеет пятипроцентный барьер. При самом плохом развитии событий – например, низкой явке именно русскоязычных рижан, – ни одна из условно русских партий не попадет в новую столичную думу, остановившись на уровне 3-4 процентов. Понимая это, отдельные русскоязычные партии, как известно, уже начали консультации о возможном объединении на выборах в Рижскую думу или, точнее, о старте общим списком. Но к вопросу консолидации мы в этой статье вернемся чуть позже, а пока проанализируем рейтинги этих условно русских партий.

Четыре партии на старте

Итак, рассмотрим рейтинги четырех политических сил, которые рассчитывают именно на голоса русскоязычного электората – «Стабильности!», «Согласия», «Суверенная власть» (Suverēnā vara) и Pamats.LV. Согласно ноябрьскому опросу социологов SKDS, за «Стабильности!» были бы готовы проголосовать 8% респондентов, «Согласие» поддерживают 6,1% латвийцев, имеющих право голоса, а «Суверенную власть» – 3,5% граждан ЛР. Что же касается Pamats.LV, то ее даже отдельно не включили в рейтинг и, стало быть, ее поддерживает не более 1% латвийцев. Да, здесь важно отметить, что это рейтинг вселатвийский и связан с выборами в Сейм, а не в Рижскую думу. Но вполне вероятно, что примерно в такой же последовательности партии бы расположились и если бы опрос проводился исключительно среди рижан и был посвящен именно выборам в Рижскую думу.

Так или иначе, но мы видим, что пока – за 5 с небольшим месяцев до выборов в столичный муниципалитет – общий уровень поддержки всех русскоязычных партий рижскими избирателями оставляет желать лучшего. Представителям всех этих четырех партий следует активизироваться и начать с того, чтобы убедить избирателей вообще прийти на участки для голосования! Время на эту агитационную работу еще есть, к тому же с 8 февраля начнется официальная предвыборная кампания.

Но вернемся к вопросу объединения. На сегодняшний день не принято на сей счет никаких решений – пауза, конечно, затянулась, но обнадеживает то, что консультации продолжаются. Насколько велик шанс, что хотя бы создадут общий список на Ригу «Стабильности!» и «Согласие»? Нужно ли вообще такое объединение?

Объединение – «за» и «против»

Давайте взвесим все «за» и «против». Да, в политике не всегда 1+1=2. Однако новейшая история показывает, что всегда, когда русскоязычные политики консолидировались, объединяли силы – следовал успех на выборах. Вспомним и историю создания и грандиозного успеха на выборах в Сейм ЗаПЧЕЛ, и успех совместного старта на выборах в Рижскую думу объединения «Центр согласия» и затем совместного старта партий Ушакова – Америкса… Разве с тех пор потребность в объединении усилий близких по идеологии партий уменьшилась? Напротив, с учетом общей политической атмосферы в стране, только должна была усилиться! Никому из избирателей – вне зависимости от родного языка и этнической принадлежности – не нравятся склоки между политиками. И русскоязычные рижане наверняка бы обрадовались консолидации политических сил, которые представляют интересы нелатышского населения столицы.

Геополитика и коммунальные вопросы

Определенные разногласия между «Согласием» и «Стабильности!», конечно же, имеются, но они связаны главным образом с геополитикой и по крайней мере к выборам в июне 2025 года не относятся, ведь муниципальные власти не занимаются вопросами отношения к войне на Украине или к Дональду Трампу, а решают сугубо хозяйственные вопросы – ремонты улиц и внутриквартальных дворов, строительство арендного жилья и социальная помощь… Не думаю, что в этих вопросах между «Согласием» и «Стабильности!» существуют фундаментальные противоречия. Конечно, общий список всегда предполагает какие-то компромиссы – и по тому, чей представитель возглавит список, то есть станет кандидатом в мэры, и по распределению мест внутри списка, и по предвыборной программе. Но если цель не просто быть представленными в следующей Рижской думе, а влиять на принимаемые решения и (или) самим принимать эти решения, то это стоит того, чтобы пойти на компромиссы.

Встретятся уже после выборов?

А если все-таки договориться не удастся? Это будет печально, но… не смертельно. В конце концов, можно идти и «отдельными колоннами», но объединиться или договориться о сотрудничестве уже после выборов – в новой Рижской думе. В любом случае, времени на то, чтобы договориться об объединении, остается совсем мало – фактически или до 8 февраля, то есть до начала официальной предвыборной кампании, или, в крайнем случае, до первых чисел марта, поскольку уже 19 марта начинается подача списков кандидатов на муниципальные выборы.

Наверное, не стоит и объяснять, что неудача тех или иных политических сил на выборах в Рижскую думу может серьезно уменьшить шансы этих политических сил на выборах в Сейм. Кстати, если будет общий список на выборах в Рижскую думу и это принесет свои политические дивиденды, то это побудит политиков идти общим списком и на выборы в парламент!

Игорь ВИКТОРОВ.