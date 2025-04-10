Латвийские политики с завидным упорством выискивают те российские товары, которые еще не попали под общие санкции Евросоюза, и пытаются эти товары включить в так называемые национальные санкционные списки. И вот сегодня Сейм на пленарном заседании рассмотрел проект постановления Сейма, подготовленный Национальным объединением "ТБ-Visu Latvijai", о запрете торговли в Латвии любыми видами продукции российского и белорусского происхождения. "Идет уже четвертый год развязанной Россией войны на Украине, а товары страны-агрессора по-прежнему лежат на полках наших магазинов!" - сокрушался, обосновывая данную инициативу об эмбарго депутат Национального объединения Янис Витенбергс. Депутаты Нацобъединения призвали правительство подготовить и внести в Сейм соответствующие законопроекты уже до 19-го мая с тем, чтобы эмбарго на российские и белорусские товары вступило в силу уже с 1-го июля сего года!

Категорически против эмбарго выступил депутат Алексей Росликов ("Стабильности!): «Вряд ли Путин сегодня будет плакать, узнав про это решение. Да ему до одного места, что вы здесь принимаете, он этого не почувствует. Жители Латвии зависят от дешевых цен. По статистике, 40 процентов населения экономят на продуктах! 40 процентов! 70 процентов населения прежде всего покупает продукты, на которых имеется скидка. Ваши же запреты приведут к тому, что те же товары будут ввозить в Латвию, но через компанию, которая будет открыта в другой стране ЕС. Будут те же продукты, только дороже. Вот и все, чего вы добьется своим решением!».

Тем не менее, большинство парламентариев поддержала передачу данной инициативы Нацобъединения на обсуждение в бюджетную комиссию парламента.