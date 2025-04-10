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Следим за скандалом: в портах Латвии сложилась «совершенно ненормальная ситуация» 4 1943

Политика
Дата публикации: 10.04.2025
BB.LV
Следим за скандалом: в портах Латвии сложилась «совершенно ненормальная ситуация»
ФОТО: dreamstime

В Латвии хотят ликвидировать фонд, о котором знали только те, кто его когда–то создал, и те, кто там кормился в последние годы.

Как мы уже сообщали, аудиторы Госконтроля, решив провести ревизию в фонде развития портов, и сами удивились, но еще больше удивили всех остальных. Как оказалось, фонд был превращен по сути в кормушку для чиновников.

Кормушка, о которой не знала даже премьер

Вдобавок высшие должные лица — по крайней мере, как они сами уверяют — даже не подозревали о его (фонде) существовании! "Я даже не знала, что есть такой фонд!" — призналась премьер Эвика Силиня, которая, кстати, возглавляет Совет развития портов.

Между тем фонд в минувшем году отметил свое 30–летие. Да, он был основан еще в 1994 году с целью совместной реализации стратегии развития портов и с целью развития так называемых малых портов. Говорят, что в 90–е годы фонд именно этим и занимался.

Но все эти "стратегические задачи" остались в прошлом — последние годы фонд если что и развивал, так только благосостояние работников секретариата фонда и чиновников Минсообщения, которые из средств фонда получали вознаграждение за то, за что уже в министерстве им платили зарплату. То есть имели двойной доход.

К тому же из средств фонда оплачивались командировки и закупались репрезентационные товары — к примеру, вино. 68% бюджета фонда уходило на выплату вознаграждений 16 работникам секретариата.

Заседаний нет, а зарплата есть

А ведь бюджет фонда формируется за счет отчислений портов. Невероятно — порты хиреют год от года, а фонд продолжает служить кормушкой для клерков и никаким развитием портов не замарачивается. Чиновники продолжали получать зарплату даже во время ковида, когда заседания фонда вообще не проводились.

"Честно говоря, мы думали, что такого уже в госуправлении больше не может быть!" — цитирует ЛТВ представителя Госконтроля. Оказывается, еще как может.

"Это совершенно ненормальная ситуация!" — сокрушается министр экономики Виктор Валайнис. Как говорится, кто бы спорил. Вопрос в другом: кто за это ответит — и главное, что будет дальше с фондом, который, как опять–таки выяснили ревизоры, даже не имеет четкого юридического статуса. Зачем фонду был статус, когда есть главное — бюджет, который можно пилить.

Так или иначе, но премьер уже предложила фонд ликвидировать, тем более что портам уже не до развития — им бы вообще удержаться на плаву в нынешней геополитической ситуации.

Критическое падение

Да, грузооборот в латвийских портах постепенно начал снижаться еще 10 лет назад, однако после 24 февраля 2022 года уже началась катастрофическое снижение грузопотока. Судите сами.

Если в 2014 году грузооборот в латвийских портах составлял более 74 млн тонн, то уже в 2022 году он снизился до 48 млн тонн, а уже в 2023–м — до 38,6 млн тонн. В минувшем году было перегружено 36 млн тонн, то есть за 10 лет грузооборот упал более чем в два раза.

Фактически латвийские порты оказались в ситуации начала 90–х годов — к примеру, в 1995 году латвийские порты как раз и перегрузили 36 млн тонн. При этом мы все понимаем, что нельзя сравнить экономическую ситуацию 1995 года с нынешней. Разумеется, падение грузооборота продолжилось и в этом году, причем еще более стремительно.

Порты спасет дорожная карта?

Между тем в ближайшее время с подачи министра экономики будет рассекречена дорожная карта развития портов.

План оживления портов рассчитан на три года, и потенциальные инвесторы смогут увидеть, как порты намерены развиваться, несмотря на нынешнюю геополитическую ситуацию.

Кстати, скоро правительство все–таки обещает дать зеленый свет завершению реформы управления портами — и представителей самоуправлений вернут в правление Рижского и Вентпилсского портов.

Приступить к ликвидации — или…

Но вернемся собственно к злополучному фонду развития. Если на то будет политическая воля, то фонд можно ликвидировать в течение нескольких месяцев — изменив закон и другие нормативные акты.

Пока, правда, идею премьера коалиционные партнеры не поддержали, но посмотрим…

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#чиновники #порты #бюрократия
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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(4)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    11-го апреля

    Вы фамилии двойных получателей называйте, что вы там цифрами "жонглируете". Кому нужны ваши грёбаные цифры, когда грузов нет и их становится всё меньше. Фамилии на стол! И что это за премьер такой, когда она не знает, что у неё под носом происходит? Может главврача пора гнать вон, хватит кровати передвигать?

    23
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    11-го апреля

    Почему «совершенно ненормальная ситуация»?

    Для Латвии, это вполне нормальная ситуация. Тогда назовите другую отрасль в Латвии, где иная ситуация?

    29
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    10-го апреля

    Премьер-министр не знал -- это ладно. А вот поверить в то что об этом не знал KNAB как-то не получается. А это значит что и они кормились из этого "корыта".

    62
    2
  • lg
    lo gos
    10-го апреля

    всех наградить орденами и медалями

    77
    3
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