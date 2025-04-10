БПБК начало 66 углубленных проверок по фактам возможных нарушений предвыборной агитации

С начала периода предвыборной агитации Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) усмотрело основания для проведения 66 углубленных проверок по поводу возможных нарушений предвыборной агитации, выяснило агентство ЛЕТА в БПБК.

Из них большая часть, или 36 проверок, связана с использованием административных ресурсов. Например, ситуации, когда муниципальные депутаты для осуществления агитационных мероприятий, возможно, использовали муниципальные помещения, автотранспорт или размещали на веб-сайте/в социальных сетях самоуправления публикации о потенциальном кандидате в депутаты.

Остальные же проверки связаны с возможным несоблюдением порядка агитации, использованием поддельных или анонимных аккаунтов в социальных сетях, созданных автоматизированными системами, и другими нарушениями закона о предвыборной агитации, отметили в бюро.

Сейчас БПБК продолжает изучение полученной информации. Подтверждения противоправных действий до сих пор не получено.

Как сообщалось, в Латвии 8 февраля начался период предвыборной агитации перед выборами самоуправлений, который продлится до дня выборов - 7 июня.

В этот период ведущие агитацию политические организации, кандидаты в депутаты и лица, не связанные с партиями, должны соблюдать различные ограничения и запреты, в том числе запрет на осуществление скрытой агитации. Запрет на скрытую агитацию распространяется также на оплаченный контент, при создании которого использован искусственный интеллект (ИИ) и для которого не указана сторона, оплатившая рекламу.

С началом периода предвыборной агитации политические организации, кандидаты в депутаты и любой другой агитатор должны информировать общество, если в предвыборной агитации используется ИИ.

Это означает, что опубликованные в интернете рекламные видеоклипы и все другие предвыборные агитационные материалы, при подготовке визуального оформления которых использованы инструменты ИИ, должны содержать четкое и недвусмысленное указание на то, что соответствующий материал создан с помощью ИИ.

Это условие распространяется на все оплаченные содержащие агитацию материалы, но не относится к редактированию и созданию текстов.

БПБК отмечает, что наиболее характерными для периода предвыборной агитации манипуляциями с использованием ИИ является подделка голоса кандидатов в депутаты или включение портрета кандидата в изображения или видеоматериалы с целью имитации не соответствующих действительности разговоров или ситуаций.

В связи с этим БПБК призывает потенциальных избирателей критически оценивать доступную в публичном пространстве информацию и проверять достоверность информации.

Если у жителей возникают подозрения или в их распоряжение попадает обоснованная информация или доказательства, которые могли бы свидетельствовать о нарушениях предвыборной агитации, БПБК призывает незамедлительно сообщить в учреждение.