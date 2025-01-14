Нормативный акт должен быть удобоваримым, по возможности обладая соразмерным для восприятия объемом. То, что родил на первом в 2025 году пленарном заседании Сейм, не поддается логике — 500 страниц занял Закон о климате.

На самом деле, разумеется, национальные законодатели еще не устанавливают нормы температуры и осадков, законопроект этот — про деньги.

Бангладеш беспокоит

От лица инициаторов Закона о климате выступила Яна Симановска ("Прогрессивные"). По ее словам, ЛР превышает среднемировые показатели выбросов на одного человека в год газов, вызывающих парниковый эффект — 7,6 тонны. Впрочем, это, к примеру, в пять раз меньше, чем в Бангладеш, который особенно страдает от наводнений, вызванных изменениями климата.

Здесь, стоит отметить, госпожа Симановска несколько полемически заострила — все–таки население Бангладеш по оценкам на 2025 год составляет около 175 миллионов человек, что практически в 100 раз больше Латвии. Да и на водный режим одной из крупнейших рек мира Ганга мы повлиять можем лишь опосредованно…

Далее госпожа Симановска привела не совсем бесспорную цитату из экс–президента Эстонии Леннарта Мери: "Ядерное оружие малых стран есть международное право", и потому призвала Латвию быть в числе застрельщиков мирового движения за карбононейтральность. Такую точку зрения, по словам парламентария, разделяет, по опросам, до 50% населения страны.

— Этот закон дает нам четкие цели и дорожную карту для реализации наших международных прав, напоминаю, это важно для нас, нашей репутации, а также для нашей безопасности, и предоставляет механизмы для этого. Закон также обеспечит четкую национальную основу для структурирования ответственности и действий государства, самоуправлений и компаний в области изменения климата, чтобы все не ложилось исключительно на плечи отдельных лиц.

В качестве примера борьбы за "справедливую и зеленую Латвию" Я. Симановска привела мэрию Риги, организовавшую ассамблею по переменам климата. Надо сказать, что и сама госпожа Симановска вносит посильный вклад — по данным декларации для Службы государственных доходов, в качестве средства транспорта она использует электромобиль.

На Латвию наводят напраслину

Линда Матисоне из Объединенного списка опровергла установки инициаторов закона:

"К сожалению, нет точной и объективной оценки того, во сколько в конечном итоге стране обойдется реализация этой цели. Латвия — одна из самых зеленых стран мира. Латвия входит в число лидеров Европы по площади лесов. В Латвии более 12 тысяч озер и более пятисот километров морского побережья. Качество воздуха в Латвии одно из лучших в Европе и мире, количество выбросов CO2 в Латвии — одно из самых низких в Европе".

"При рассмотрении проекта Закона о климате представители министерств в Комиссии по народному хозяйству, аграрной, региональной политике и среде депутатам показали красивые диаграммы, на которых 44 процента респондентов согласны с тем, что народ Латвии должен участвовать в ограничении изменения климата. К сожалению, в этом опросе не был задан ключевой вопрос: была бы общественная поддержка такой же сильной, если бы было указано, что гражданам придется платить за это участие, например, с дополнительной платой в размере, скажем, 40 центов, добавленных к цене литра топлива".

Л. Матисоне подчеркнула негативный эффект для народного хозяйства: "При принятии этого закона предприниматели должны считаться с возможным увеличением издержек производства, в том числе ростом цен на электроэнергию, топливо, а также тепловую энергию, что повлияет на конкурентоспособность как домохозяйств, так и предпринимателей. Компании, которые работают в странах с жесткими климатическими требованиями, становятся менее конкурентоспособными на международном рынке по сравнению со странами, где такие ограничения не столь строги".

Фактор Трампа

Кристапс Криштопанс от "Латвии на первом месте" озвучил цифру вклада нашей страны в мировую копилку выбросов парниковых газов — это 0,02 процента!

"Какая польза от этого закона для латышей? — задался риторическим вопросом парламентарий. — Абсолютно, абсолютно ничего! Совсем наоборот. Мы сделаем наших соотечественников беднее, мы сделаем наши компании более неконкурентоспособными, мы снова, как и в случае с Rail Baltica, возьмем на себя обязательства, которые не отвечают интересам наших жителей".

"В Америке будет президент Трамп, который дал четкие сигналы о том, что Америка может снова выйти из Парижского соглашения о целях климатической нейтральности. Если бы мы действительно думали о наших гражданах в тот момент, когда Америка выйдет из Парижского соглашения, нам следовало бы на следующий день ликвидировать Министерство климата и энергетики. Но что нам делать? Мы, как всегда, бежим впереди кареты".

Хватит кормить Китай!

Депутат Эдгарс Таварс напомнил, что Латвия уже политически готовится к тому, чтобы тратить 5% ВВП на оборону.

"Сейчас мы движемся к установлению новых требований к производителям, морскому транспорту, авиации, отоплению, в том числе в регионах, землепользованию и тому подобному, — подчеркнул Э. Таварс. — Коллеги, разве мы не видим реальности того, что сейчас происходит в мире? В мирное время, когда у нас была бы такая экономика, как Сингапур, о которой вы говорили в предыдущем проекте, тогда мы могли бы обсуждать действительно дорогие, инновационные, зеленые, возможно, вещи, но на данный момент это абсолютно не соответствует нашим потребностям.

А один из главных спикеров Нацобъединения Янис Домбрава и вовсе обвинил застрельщиков климатической повестки в измене: "Эти прогрессивные движения в европейских странах просто были очень тесно связаны с левыми, с Россией и со всеми этими финансистами".

Не принадлежащий к фракциям Александрс Кирштейнс восславил углеводороды: "У нас уже есть две ТЭЦ с современными газовыми турбинами. Кстати, американцы также заявили, что самая дешевая энергия по–прежнему получается от угольных электростанций. И давайте помнить, что основными источниками выбросов являются Китай и США, а не Латвия. Латвия занимает первое место по наименьшему количеству выбросов на душу населения. Здесь уже правильно сказали — менее 3,6 тонны по сравнению с Люксембургом или даже Швецией. В Люксембурге где–то восемь, а то и 10 тонн и так далее. Так почему же мы хотим каким–то образом разрушить и без того слабую экономику здесь, в Латвии?"

Экс–министр по делам охраны среды и регионального развития Марис Спринджукс (Объединенный список) констатировал: "Все, что мы делаем, основано на технологиях, импортированных из Китая. Будь то автомобили или солнечные батареи, все эти решения на самом деле… деньги идут в Китай".

После весьма продолжительных дебатов, однако, относительное большинство депутатов проголосовало за продолжение рассмотрения Закона о климате.

Характерно, впрочем, что это было только 48 народных избранников из ста. Так что в течение ближайших месяцев вокруг спорного законопроекта продолжатся жесткие баталии.