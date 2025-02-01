«Европа полностью спит! И спит, это еще мягко сказано...Она отстала лет на 30, если говорить о стартапах и технологическом развитии. Ничего подобного в Европе не происходило уже давно», — заявил министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) в программе «Клуб национальных интересов», обсуждая текущие экономические события в Латвии и Европе в целом.

По словам Валайниса, «Европе нужно проснуться». На следующей неделе министр планирует визит в Польшу, где состоится встреча министров экономики всех стран Европейского союза (ЕС).

«Я тоже подготовил именно такую позицию: давайте прекратим валять дурака и проснемся! Единого цифрового рынка в Европе просто не существует. У нас есть технологии, которые развиваются в Азии, США, и они помогают привлекать огромный капитал, развивать огромную экономику. Они не в Европе. Они все отдаляются [от Европы]», — сказал министр экономики Валайнис.

В Европе развитие компаний, в том числе латвийских, которые хотели бы стать глобальными игроками, сначала в Европе, затем в Америке и Азии, ограничено.

«Они едут в США и строят там свои проекты, а затем возвращаются в Европу или Азию». Если посмотреть на ТОП-50 глобальных стартапов мира, то европейские компании начинаются где-то между 20-м и 30-м местом — там фигурирует немецкая компания. Это абсолютная проблема чрезмерного регулирования», — признал Валайнис, заявив, что в целом в Европе «здравый смысл сместился слишком далеко» не только в вопросах предпринимательства, но и в «Зеленом соглашении» и энергетическом секторе.