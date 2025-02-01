На днях в юрмальском микрорайоне Каугури произошла беда – с 7 этажа упала и разбилась собака. Дмитрий не может поверить, что собака упала сама, считая, что произошло преднамеренное убийство.

«Я не верю, что собака сама пришла и спрыгнула из окна. Здесь три окна, открывается только одно. Расстояние от пола до окна – метр. Никто не будет сюда прыгать. Животные намного умнее», - говорит мужчина, отмечая, что и дверь подъезда вряд ли была бы открыта.

Дмитрий предлагает денежное вознаграждение за видео или фотоматериалы произошедшего.

Инцидент произошел 30 января, около 15:00.