Основными проблемами, с которыми сейчас сталкиваются латвийские предприниматели, являются геополитическая неопределенность и бюрократия, о чем свидетельствуют последние данные Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП), изучающие настроения предпринимателей в текущих экономических условиях, передает TV3.

Президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис выразил свое возмущение латвийской бюрократии.

Глава Латвийской торгово-промышленной палаты сообщил, что организация обсуждала тему бюрократии с правительством и министром экономики. «Словами они говорят — да, но, к сожалению, слова правильные, а действия — в никуда или в противоположном направлении», — добавил Ростовскис.

На просьбу прокомментировать пример бюрократии, с которой сталкиваются предприниматели, Ростовскис сослался на слова коллеги: «Если сюда придут российские войска, то виноваты будут стройуправы, потому что они саботируют систему». Фактически, я сошлюсь на своих коллег из Depo — им построить магазин в Литве удалось примерно в два с половиной, в три раза быстрее, и это только благодаря этим правилам. Мы все еще можем вспоминать трагедию «Maxima» и через 100 лет, но что-то должно измениться».

Ростовскис отметил, что излишняя бюрократия наблюдается и в мелких аспектах.

«Мы застряли с такими вещами. Например, высшее образование. Все действующие в Латвии университеты имеют историю около 30 лет. Для чего все эти лицензирования, аккредитации? Вся эта система в университете — вместо того, чтобы работать со студентами, им нужно генерировать бумаги. Еще одна вещь - люди, которые отрабатывают эти функции, они в каком-то смысле разрушают свою жизнь, делают бесполезные вещи. Мы говорим, что этих людей нужно перемещать туда, где создается продукт, добавленная стоимость», — добавил Ростовскис.