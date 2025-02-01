Использование ароматизаторов в жидкостях для электронных курительных устройств уже давно является предметом споров. С 1 января этого года вступил в силу закон, запрещающий продажу устройств и жидкостей для них, содержащих ароматизаторы.

В то же время в торговых точках свободно продаются ароматизаторы, которые каждый может добавить в нейтральную жидкость.

В социальных сетях обсуждается закон и его бессмысленность: «Если вы когда-нибудь почувствуете, что ваша работа бессмысленна — вспомните, сколько ресурсов и человеко-часов было вложено в разработку законопроекта, запрещающего ароматизированные электронные сигареты (но не запрещающего продажу электронных сигарет и ароматизаторов отдельно).»

Ja jums kādreiz šķiet, ka jūsu darbs ir bezjēdzīgs - atcerieties, cik resursu un cilvēkstundu tika ieguldīts, lai izstrādātu likumprojektu, kas aizliedz elektroniskās cigaretes ar aromātiem (bet neaizliedz pārdot elektroniskās cigaretes un aromātu atsevišķi). — Līva Pērkone (@Liva) January 29, 2025

Комментаторы присоединяются к обсуждению и делятся информацией: «Вчера я тут с курильщиком общался. Все, кому не лень, заказывают их онлайн из соседних стран, получают в пакоматы и живут, не зная бед».

Следует отметить, что ароматизаторы можно приобрести и отдельно в торговых точках Латвии.

«Я слышал версию, что это было сделано не из соображений здоровья, а как изменение, пролоббированное маркетологами электронных сигарет, чтобы заработать еще больше денег, продавая два продукта. Или, может быть, был такой умысел, но результат — как всегда.»

«Они понимают, во сколько обойдется запрет в виде несобранных налогов. Им плевать на молодых людей, самое главное — это цифра в таблице.»