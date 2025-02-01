Будущее Беларуси будет зависеть от исхода украинской войны, то есть от того, победит или проиграет Россия, заявила агентству ЛЕТА исследователь Латвийского института внешней политики Беате Ливданска.

Она считает, что Александр Лукашенко - последний диктатор в Европе, который напрямую перенял советское наследие, но ни один диктатор не живет вечно.

По наблюдениям исследователя, с середины 2024 года Лукашенко стал если не мягче в своей риторике по отношению к Западу, то мы видим готовность Лукашенко маневрировать и, возможно, сесть за стол переговоров с Западом и немного отойти от "жесткой хватки" России.

Говоря о будущем Беларуси под властью диктатора, Ливданска отметила, что оно будет зависеть от исхода украинской войны - победит ли Россия или проиграет. Она подчеркнула, что, несмотря на то, что Лукашенко находится у власти уже седьмой срок, Россия должна сыграть важную роль в определении его преемника и будущего Беларуси.

"Конечно, мы все надеемся, что война закончится поражением России, но в белорусском контексте необходимо понимать, что Россия оказывает непосредственное влияние на будущее Беларуси, поскольку сейчас Беларусь теснее, чем когда-либо, интегрирована с Россией", - сказала исследователь.

Ранее высказывались предположения, что Лукашенко может передать президентское кресло одному из своих сыновей, однако недавно диктатор заявил, что ни один из трех его сыновей не хочет занимать президентский пост. Ливданска добавила, что предположения могут быть разными, но в тот момент, когда Владимира Путина перестанет устраивать Лукашенко, Россия и определит, кто, скорее всего, станет следующим лидером Беларуси.

Напомним, 26 января в Беларуси прошли так называемые президентские выборы, исход которых был вполне предсказуем. Утром 27 января Центральная избирательная комиссия опубликовала заявление, в котором утверждалось, что за Лукашенко проголосовало почти 87% избирателей.