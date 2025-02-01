Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Эксперт из Латвии рассказала, что определит будущее Беларуси 7 2020

Политика
Дата публикации: 01.02.2025
BB.LV
Изображение к статье: Эксперт из Латвии рассказала, что определит будущее Беларуси

Будущее Беларуси будет зависеть от исхода украинской войны, то есть от того, победит или проиграет Россия, заявила агентству ЛЕТА исследователь Латвийского института внешней политики Беате Ливданска.

Она считает, что Александр Лукашенко - последний диктатор в Европе, который напрямую перенял советское наследие, но ни один диктатор не живет вечно.

По наблюдениям исследователя, с середины 2024 года Лукашенко стал если не мягче в своей риторике по отношению к Западу, то мы видим готовность Лукашенко маневрировать и, возможно, сесть за стол переговоров с Западом и немного отойти от "жесткой хватки" России.

Говоря о будущем Беларуси под властью диктатора, Ливданска отметила, что оно будет зависеть от исхода украинской войны - победит ли Россия или проиграет. Она подчеркнула, что, несмотря на то, что Лукашенко находится у власти уже седьмой срок, Россия должна сыграть важную роль в определении его преемника и будущего Беларуси.

"Конечно, мы все надеемся, что война закончится поражением России, но в белорусском контексте необходимо понимать, что Россия оказывает непосредственное влияние на будущее Беларуси, поскольку сейчас Беларусь теснее, чем когда-либо, интегрирована с Россией", - сказала исследователь.

Ранее высказывались предположения, что Лукашенко может передать президентское кресло одному из своих сыновей, однако недавно диктатор заявил, что ни один из трех его сыновей не хочет занимать президентский пост. Ливданска добавила, что предположения могут быть разными, но в тот момент, когда Владимира Путина перестанет устраивать Лукашенко, Россия и определит, кто, скорее всего, станет следующим лидером Беларуси.

Напомним, 26 января в Беларуси прошли так называемые президентские выборы, исход которых был вполне предсказуем. Утром 27 января Центральная избирательная комиссия опубликовала заявление, в котором утверждалось, что за Лукашенко проголосовало почти 87% избирателей.

×
Читайте нас также:
#мнения #Беларусь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
60
0
0

Оставить комментарий

(7)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Изображение к статье: Постоянный представитель РФ при ООН выступил с жестким заявлением в адрес Балтии
Изображение к статье: Андрис Кулбергс на трибуне Сейма
Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Илон Маск
Бизнес
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео