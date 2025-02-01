«Я думаю, нам нужно больше внимания уделять алгоритмам, а не только этим кабелям. Что произойдет, если запустят одну ракету по Рижской ГЭС? Что нам тогда делать? Или мы видим три дрона в аэропорту... Что мы делаем у себя дома, задается вопросом в эфире TV24 отставной капитан Вооруженных сил Латвии Райвис Ушацкис.

«В будущем будет много провокаций — враг проверяет все эти приграничные страны, а у нас самая большая граница в странах Балтии», — говорит он.

Ушацис подчеркнул, что мы сами должны работать над вопросами принятия решений.

«К сожалению, в Латвии мы видим, что принятие решений — самая большая проблема. Когда подобные инциденты происходят с нами, у нас нет человека, принимающего решения», — говорит военный эксперт Ушацкис. В качестве примера он привел беспорядки, устроенные фанатами голландского футбольного клуба «Аякс Амстердам» в центре Риги 23 января этого года, и реакцию полиции на события у Памятника Свободы, где фанаты начали взрывать петарды и запускать фейерверки.

«Руководство полиции заявило, что будет пассивно наблюдать со стороны… В семь [вечера] мы осмотрелись, поняли, что ситуация вышла из-под контроля, начальник полиции пошел смотреть футбол, вместо того, чтобы быть в командном центре и, скажем так, возглавить мероприятие! Ну, именно такую ситуацию мы наблюдаем в Латвии, читая о том, что происходит в аэропорту [инцидент с дроном; – прим. ред.], кто на самом деле является ответственным должностным лицом, которое так отреагировало?

Итак, нам нужно определить критически важную инфраструктуру в стране, не думать о том, как купить вертолеты «Apache» за 200 миллионов [евро] и понтонные мосты, а реально работать над вопросами управления...Будем реалистами — мы никогда не пойдем в атаку на русских», — сказал капитан Вооруженных сил Латвии в отставке Ушацкис, обсуждая вопросы национальной обороны, в том числе недавно зафиксированные полеты беспилотников в аэропорту Риги и поврежденный оптический кабель Латвийского государственного радиотелевизионного центра (LVRTC) в Балтийском море.