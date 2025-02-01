«Теперь вы живете в фашистском государстве…» - опубликовано первое письмо Лато Лапсы из тюрьмы 10 2661

Дата публикации: 01.02.2025
«Приветствую всех. В настоящее время этот профиль поддерживается от имени Лато Лапса. Мы публикуем его первое рукописное письмо из тюрьмы. Продолжение следует. «И поздравляю – теперь вы живете в фашистской стране, где вас держат в наручниках за то, что вы пишете книги и говорите правду», – такой пост был опубликован сегодня, 1 февраля, в социальной сети «X» под профилем публициста Лято Лапсы.

Как сообщалось, на этой неделе публицист Лато Лапса был задержан государственной полицией в рамках уголовного дела.

В социальных сетях опубликовано четырехстраничное письмо, написанное неразборчивым почерком, но оно в общих чертах раскрывает мысли публициста по поводу его ареста.

Из тюрьмы Лапса пишет: «Утром 30 января меня задержали в общественном месте и надели наручники сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью и тяжкими преступлениями уголовной полиции. Конечно, они были всего лишь исполнителями. (…) Заказчиков можно найти в преступной, мафиозной сети, которой руководят коммунистические коллаборационисты, о которых Юта Стрике упоминала 10 лет назад, а именно – следы ведут к генеральному прокурору Юрису Стукансу, его сообщникам и клиентам».

В своем письме из тюрьмы Лапса также упоминает причину своего задержания. «Организованное, изощренное преступление», в котором меня обвинили и за которое меня заковали в наручники, задержали, на два дня лишили доступа к внешнему миру, обыскали мое место жительства и даже имущество моих детей — написание и публикация книг. Все верно - 30 января 2025 года, на 23-м году правления Рака Единства, меня заковали в наручники и заключили в камеру в Латвийской Республике за то, что я написал и опубликовал книги. Речь идет о двух самых известных книгах цикла «Гиены» — «Hiēnu banda» и «Hiēnu biznesa projekts»», — так публицист Лапса объясняет факт ареста и своего заключения за решетку.

Как сообщалось, Государственная полиция задержала в рамках уголовного дела публициста Лато Лапсу по подозрению в нарушении запрета на воспроизведение уголовного дела и его содержания, незаконных действиях с персональными данными, легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, а также клевете.

Ранее Лапса рассказывал, что ему угрожали неприятностями, если тот не согласится сотрудничать.

