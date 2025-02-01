«Приветствую всех. В настоящее время этот профиль поддерживается от имени Лато Лапса. Мы публикуем его первое рукописное письмо из тюрьмы. Продолжение следует. «И поздравляю – теперь вы живете в фашистской стране, где вас держат в наручниках за то, что вы пишете книги и говорите правду», – такой пост был опубликован сегодня, 1 февраля, в социальной сети «X» под профилем публициста Лято Лапсы.
Как сообщалось, на этой неделе публицист Лато Лапса был задержан государственной полицией в рамках уголовного дела.
В социальных сетях опубликовано четырехстраничное письмо, написанное неразборчивым почерком, но оно в общих чертах раскрывает мысли публициста по поводу его ареста.
Šis profils pagaidām tiek uzturēts Lato Lapsas vietā.
Publicējam viņa pirmo pašrocīgi rakstīto vēstuli no ieslodzījuma. Turpinājums sekos.
Из тюрьмы Лапса пишет: «Утром 30 января меня задержали в общественном месте и надели наручники сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью и тяжкими преступлениями уголовной полиции. Конечно, они были всего лишь исполнителями. (…) Заказчиков можно найти в преступной, мафиозной сети, которой руководят коммунистические коллаборационисты, о которых Юта Стрике упоминала 10 лет назад, а именно – следы ведут к генеральному прокурору Юрису Стукансу, его сообщникам и клиентам».
В своем письме из тюрьмы Лапса также упоминает причину своего задержания. «Организованное, изощренное преступление», в котором меня обвинили и за которое меня заковали в наручники, задержали, на два дня лишили доступа к внешнему миру, обыскали мое место жительства и даже имущество моих детей — написание и публикация книг. Все верно - 30 января 2025 года, на 23-м году правления Рака Единства, меня заковали в наручники и заключили в камеру в Латвийской Республике за то, что я написал и опубликовал книги. Речь идет о двух самых известных книгах цикла «Гиены» — «Hiēnu banda» и «Hiēnu biznesa projekts»», — так публицист Лапса объясняет факт ареста и своего заключения за решетку.
Как сообщалось, Государственная полиция задержала в рамках уголовного дела публициста Лато Лапсу по подозрению в нарушении запрета на воспроизведение уголовного дела и его содержания, незаконных действиях с персональными данными, легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, а также клевете.
Ранее Лапса рассказывал, что ему угрожали неприятностями, если тот не согласится сотрудничать.
