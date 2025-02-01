Публицист Лато Лапса, известный своими многочисленными книгами по истории и путешествиям, но больше всего своими безжалостными разоблачительными журналистскими расследованиями о видных деятелях политики, бизнеса и правоохранительных органов, был задержан полицией в четверг, пишет Неаткарига.

Официально причиной задержания стало «подозрение в нарушении запрета на воспроизведение уголовного дела и его содержания, незаконных действиях с персональными данными, легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, а также клевете».

Незадолго до своего ареста Лято Лапса рассказал в социальных сетях:

«Ко мне обратился человек из юридического сообщества — человек, с которым я лично не знаком, но которого я знаю. Нужно поговорить. Ну, многие хотят поговорить со мной. Но это был не обычный разговор. Никто не осмеливался завести со мной такой разговор на протяжении пяти, шести, семи лет. Ко мне прислали человека со, скажем так, коммерческим предложением, суть которого можно выразить одной фразой: «Ты мог бы не делать то и то, если не сделаешь то и то, то будешь иметь такие и такие хорошие вещи и не иметь таких и таких плохих вещей. Если не прислушаешься к этому призыву, то хороших вещей, конечно не будет, а будут плохие, увы, без конца. И немного конкретнее. Люди, пославшие этого человека, как можно ясно догадаться, знали, что в эти дни я сдаю в типографию третью книгу знаменитого «Цикла гиен» «Mentu zanķis», в которой будут раскрыты совершенно ужасные и скандальные факты о преступной сеть, которая управляет полицией, прокуратурой и судами».

«Этот человек» призвал Лато Лапсу притормозить с публикацией книги «Mentu zanķis» и издать книги о Японии и о латышских стрелках, на что будет выделено финансирование из Фонда культурного капитала и Фонда интеграции общества. Он также намекнул, что в случае неповиновения можно будет сделать так, что у Лато Лапсы не останется ни времени, ни денег, а будут «только проблемы», и намекнул, что бывшая глава Службы государственных доходов Иева Яунземе может отозвать иск против Лато Лапсы за клевету, если он «будет вести себя хорошо».

Председатель правления Союза журналистов Латвии (СЖЛ) Юрис Пайдерс прокомментировал арест публициста следующим образом: «Лато Лапса является членом СЖЛ, и я надеюсь, что происходящее — не расплата за его деятельность в журналистские расследования. Потому что если это не так, это будет большим позором для правоохранительных органов».