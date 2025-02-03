Круговорот чиновников в Рижской думе: ловят, выгоняют, а суд возвращает их обратно

Сначала руководство думы решило уволить директора Департамента сообщения Виталия Рейнбаха, изначально предложив ему иную должность в другом департаменте, но он отказался. Тогда его решили уволить совсем, но Виталий обжаловал все вынесенные ему замечания. И какие-то суды уже выиграл, какие-то уже проиграл.

На каком этапе процесс – сложно сказать. За это время был уволен чиновник, который оформлял дела на вынесение замечаний Рейнбаху. Этот чиновник свое увольнение тоже обжаловал в суде, и суд первой инстанции принял решение восстановить его на работе.

На время отсутствия начальника департамента был назначен исполняющий обязанности Янис Вайводс. Его, в свою очередь, при невыясненных обстоятельствах задержали в Министерстве сообщения, куда он якобы нес взятку другому чиновнику по делу, связанному с землями аэропорта, которые Рижская дума в течение 11 лет продавала и наконец продала одной литовской фирме.

В конечном счете суд Латгальского предместья обязал думу Вайводса в должности восстановить и выплатить 26,5 тысячи евро за вынужденный прогул. За это время в департаменте был назначен новый исполняющий обязанности и проведен конкурс на должность директора.

В итоге победивший кандидат отказался от предлагаемой должности и конкурс закончился безрезультатно. После чего было объявлено, что никаких конкурсов до конца действия этого созыва думы проводиться не будет, и была назначена новая исполняющая обязанности директора.

А тут и решение суда по Вайводсу подоспело. Суд постановил восстановить его в должности. Его тем же днем восстановили, но вручили подписать… новый трудовой договор. Хотя подобного в решении суда не было.

Вайводс новый трудовой договор подписывать отказался и был отправлен в неоплачиваемый простой. Не исключено, что он обжалует в суде и это решение. В свою очередь, город Рига собирается оспорить решение Латгальского суда.

И пока такой калейдоскоп с руководством, чиновники департамента пытаются, затаив дыхание, дожить до июня, когда со сменой думы вся эта чехарда в департаменте теоретически может завершиться.