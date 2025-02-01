Трагедия под Резекне, где сегодня вечером искали двухлетнего Андрея Кузницова, затронула сердца многих жителей страны. Высказаться решила и премьер-министр Эвика Силиния.

«Печальные новости из Резекненского края сегодня вечером. Благодаря активному участию служб и волонтеров Андрей Кузнецов, которому не было и двух лет, был найден, но, к сожалению, врачам не удалось спасти его жизнь.

Для выяснения обстоятельств этой трагедии необходимо немедленное вмешательство Сиротского суда, социальных служб и правоохранительных органов, а также министра благосостояния. Выражаю глубочайшие соболезнования семье погибшего мальчика», - написала Силиня в своем микроблоге «Х».

Šovakar skumja ziņa no Rēzeknes novada. Pateicoties dienestu un brīvprātīgo aktīvai iesaistei, nepilnus divus gadus vecais Andrejs Kuzņecovs atrasts, taču mediķiem viņa dzīvību diemžēl glābt nav izdevies.



Nepieciešama nekavējoša bāriņtiesas, sociālo dienestu un tiesībsargājošo… — Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) February 1, 2025

По неофициальной информации, малыша в критическом состоянии после сильнейшего переохлаждения нашли на железнодорожной станции Таудеяни, до которой от его дома примерно полкилометра; мать и бабушка ребёнка «в состоянии алкогольного опьянения»...