Смерть двухлетнего Андрея под Резекне: Силиня выступила с эмоциональными заявлением 2 2825

Политика
Дата публикации: 01.02.2025
BB.LV
Изображение к статье: Смерть двухлетнего Андрея под Резекне: Силиня выступила с эмоциональными заявлением

Трагедия под Резекне, где сегодня вечером искали двухлетнего Андрея Кузницова, затронула сердца многих жителей страны. Высказаться решила и премьер-министр Эвика Силиния.

«Печальные новости из Резекненского края сегодня вечером. Благодаря активному участию служб и волонтеров Андрей Кузнецов, которому не было и двух лет, был найден, но, к сожалению, врачам не удалось спасти его жизнь.

Для выяснения обстоятельств этой трагедии необходимо немедленное вмешательство Сиротского суда, социальных служб и правоохранительных органов, а также министра благосостояния. Выражаю глубочайшие соболезнования семье погибшего мальчика», - написала Силиня в своем микроблоге «Х».

По неофициальной информации, малыша в критическом состоянии после сильнейшего переохлаждения нашли на железнодорожной станции Таудеяни, до которой от его дома примерно полкилометра; мать и бабушка ребёнка «в состоянии алкогольного опьянения»...

#поиск #Эвика Силиня
