Прошло 10 лет: развалина в центре Риги на том же месте. Кто виноват?

Дата публикации: 02.02.2025
За десять лет не удалось значительно продвинуться с приведением в порядок заброшенного здания в Риге, на улице Марияс, 6, выяснило агентство ЛЕТА.

Владельцы здания были оштрафованы на общую сумму более 40 000 евро, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

По данным архива агентства ЛЕТА, 23 января 2015 года комиссия по развитию и качеству городской среды (бывшая комиссия по деградирующим строениям) приняла решение присвоить зданию, расположенному на пересечении улиц Марияс и Элизабетес, статус деградирующего строения категории B, или трущобы.

25 апреля 2018 года дума приняла решение о принудительном благоустройстве здания на ул. Марияс, 6.

За неисполнение этого решения было выдано 13 исполнительных листов о наложении штрафов на сумму 45 170 евро.

Последний исполнительный лист был выдан 17 января этого года на сумму 5 000 евро со сроком оплаты до 25 февраля.

К началу этого года владелец здания оплатил 16 019,83 евро, а 24 150,17 евро не были оплачены.

Самоуправление выдало разрешения на перестройку подвального помещения под внутренним двором и жилого дома.

О руине на улице Марияс известно с 1999 года, когда здание начали приводить в порядок - окна первого этажа были заколочены досками, чтобы любопытные не могли проникнуть внутрь.

В 2008 году в здании произошел пожар, а в 2009 году обрушился карниз окна.

