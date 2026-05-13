95% электровелосипедов в Латвии уже с OCTA: кого теперь будут штрафовать 0 404

Наша Латвия
Дата публикации: 13.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полицейская проверка с велосипедом и документами

Коллаж BB/LETA/ИИ

ФОТО: скриншот видео TV3

После введения обязательной регистрации и страхования OCTA для самоходных велосипедов большинство владельцев уже выполнили новые требования. По данным CSDD и Латвийского бюро страховщиков транспортных средств, страховка оформлена примерно для 95% зарегистрированных транспортных средств этой категории.

В Латвии почти все официально зарегистрированные самоходные велосипеды уже получили обязательный полис OCTA.

По данным Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), на утро 12 мая в стране были зарегистрированы 1334 самоходных велосипеда. Из них 304 принадлежат частным лицам, а еще 1030 — сервису совместного транспорта Ride.

В Латвийском бюро страховщиков транспортных средств (ЛБСТС) сообщили, что на эту же дату было оформлено 1264 полиса OCTA для такой техники.

Таким образом, страховку приобрели примерно для 95% зарегистрированных самоходных велосипедов.

Что важно знать: с 1 мая владельцев незарегистрированных электровелосипедов без OCTA уже могут штрафовать не только сотрудники полиции, но и муниципальные полицейские.

Новые требования вступили в силу с 1 апреля. Они предусматривают обязательную регистрацию самоходных велосипедов и оформление страхования OCTA до конца апреля.

Кроме того, теперь таким транспортным средствам запрещено передвигаться по тротуарам.

В законодательстве самоходным велосипедом считается велосипед с электромотором мощностью до 1000 ватт, который перестает помогать при скорости свыше 25 километров в час. Важным отличием является и то, что электропривод может продолжать работать даже после прекращения вращения педалей.

За использование незарегистрированного самоходного велосипеда предусмотрен штраф от 30 до 70 евро.

Если же транспортное средство участвует в дорожном движении без OCTA, владельцу может грозить штраф от 125 до 200 евро.

В ЛБСТС отмечают, что точного общего числа самоходных велосипедов в стране пока нет, однако обмен данными с CSDD показывает, что большинство владельцев зарегистрированной техники уже выполнили требования.

Введение новых правил стало одной из крупнейших попыток государства упорядочить быстро растущий рынок микромобильности и повысить ответственность владельцев электротранспорта на дорогах.

Перевод данных на фото - ИИ.

#страхование #Латвия #регистрация #штрафы #OCTA #дорожное движение #CSDD
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
